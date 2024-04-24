Таиланд U18 выиграл 57:0 у Кувейта в отборе на ЧМ. Счет по броскам – 122:1

Теги ИИХФ олимпийский хоккейный турнир жен ЧМ по хоккею юниорский Сборная Таиланда по хоккею Хоккей

Юниорская сборная Таиланда забила 57 шайб команде Кувейта.

Это произошло в рамках азиатского отбора на чемпионат мира для игроков не старше 18 лет.

Соотношение бросков в матче, завершившемся со счетом 57:0, составило 122:1.

Победа Таиланда над Кувейтом вошла в число крупнейших в истории международного хоккея. 

Рекордным считается счет 82:0, зафиксированный в отборочном матче к Олимпиаде-2010 между женскими сборными Словакии и Болгарии.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пора проводить турне по городам Таиланда.
+3
0
+3
Страшной силы команда.
+2
0
+2
Это про эту азиатскую лигу говорит кожевников в плане сближения?
+2
-1
+1
Вот это да 😳😳😲😲
+1
0
+1
Ужас!!!
+1
0
+1
за что они так с ними )))
+1
0
+1
австралия выигрывала о новой зеландии 58-0 вроде как в середине 80х на чемпионате мира
+1
0
+1
Интересно, а Кувейт меня подпишет?)) Я готов, вроде неплохо могу шайбу гонять!
+1
0
+1
Ответ David Rigert
Это про эту азиатскую лигу говорит кожевников в плане сближения?
а то...
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Чтоб и нас с таким же счётом
Верю в Романа!
+1
0
+1
Кувейт играл без вратаря?
0
0
0
Ответ Артем Зырянов
Пора проводить турне по городам Таиланда.
Чтоб и нас с таким же счётом
+1
-1
0
Ответ Сергей Мурзаков
Кувейт играл без вратаря?
Вратарь был и даже отразил больше половины бросков)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий