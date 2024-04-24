Таиланд U18 выиграл 57:0 у Кувейта в отборе на ЧМ. Счет по броскам – 122:1

Юниорская сборная Таиланда забила 57 шайб команде Кувейта.

Это произошло в рамках азиатского отбора на чемпионат мира для игроков не старше 18 лет.

Соотношение бросков в матче, завершившемся со счетом 57:0, составило 122:1.

Победа Таиланда над Кувейтом вошла в число крупнейших в истории международного хоккея.

Рекордным считается счет 82:0, зафиксированный в отборочном матче к Олимпиаде-2010 между женскими сборными Словакии и Болгарии.