Таиланд U18 выиграл 57:0 у Кувейта в отборе на ЧМ. Счет по броскам – 122:1
Юниорская сборная Таиланда забила 57 шайб команде Кувейта.
Это произошло в рамках азиатского отбора на чемпионат мира для игроков не старше 18 лет.
Соотношение бросков в матче, завершившемся со счетом 57:0, составило 122:1.
Победа Таиланда над Кувейтом вошла в число крупнейших в истории международного хоккея.
Рекордным считается счет 82:0, зафиксированный в отборочном матче к Олимпиаде-2010 между женскими сборными Словакии и Болгарии.