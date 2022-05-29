Вице-президент ИИХФ допустил продление отстранения России на сезон-2023/24

Вице-президент ИИХФ допустил продление отстранения России от турниров на сезон-2023/24.

«Мы приняли решение, что Россия и Беларусь не будут играть весь сезон-2022/23. У нас один конгресс проходит в сентябре, другой – в мае.

Это дает нам некоторую возможность предсказать, как будет развиваться ситуация. Посмотрим.

Если конфликт будет продолжаться, как до сих пор, то через год мы сможем принять точно такое же решение на сезон-2023/24», – сказал Петр Бржиза, занимающий должность первого вице-президента международной федерации.

Ранее сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года.

Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.