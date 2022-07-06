Быков об отклонении ИИХФ апелляции ФХР: «Лелеяли надежду, что разум восторжествует. Нужно подавать в CAS, мы не должны опускать руки»

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Вячеслав Быков призвал ФХР и Минспорта продолжить борьбу за права хоккеистов.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«С одной стороны, ожидаемое решение, с другой – мы лелеяли надежду, что разум восторжествует. Думаю, это не идет на пользу развитию мирового хоккея в целом. Конечно, это бесследно не пройдет, это может отразиться на нашем хоккее, если мы опустим руки, согласимся с этой ситуацией и пустим все на самотек.

Мне кажется, здесь нужна синергия многих спортивных структур, которые бы предложили план дальнейших действий в этой ситуации, искали пути для того, чтобы наша молодежь имела возможность практиковаться и развиваться.

Безусловно, нужно подавать [апелляции] в CAS. Повторюсь, мы не должны опускать руки, мы должны действовать как внутри нашей страны, так и на международной арене. Наши спортивные делегации, чиновники должны продолжать бороться и отстаивать интересы наших ребят. Нужно продавливать нашу позицию и не мириться с тем, что нас стараются каким-то образом отстранить от остального мира.

Конечно, хочется, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, но надеяться и ждать – неправильное решение, важно действовать сейчас, есть министерство спорта, Федерация хоккея России для того, чтобы защищать наш спорт», – сказал бывший тренер сборной России. 

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