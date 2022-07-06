«В ИИХФ убили хоккей на время отсутствия сборной России. Пусть играют на местечковом уровне». Депутат Свищев об отклонении апелляции ФХР

Депутат Дмитрий Свищев назвал стратегической ошибкой отклонение ИИХФ апелляции .

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

– Ну пусть играют и тогда на неинтересном, местечковом уровне. Таким и был прошедший чемпионат мира, без России интриги нет. Придумали себе дворовый турнир и теперь будут играть на нем. Для России это, конечно, не лучший вариант, потому что мы ждем участие наших команд в международных турнирах.

Думаю, что в ближайшее время Международная федерация поймет, что отстранение сборной России – это стратегическая ошибка, которая идет вразрез с развитием мирового хоккея. Ведь лучшие хоккеисты – это россияне.

– В ИИХФ говорят, что это все ради безопасности российских спортсменов…

– Очень сложно глупые вещи комментировать. За безопасность должны отвечать организаторы соревнований. То, что они придумали, это детская отговорка. Но мы же не в детском саду.

Но то, что в ИИХФ убили хоккей на время отсутствия сборной России, – это правда. Никакого развития хоккея без России нет, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.