Овечкин сделал 1 бросок в створ за 2 первых матча плей-офф – худший результат в карьере. Прошлый антирекорд – 4 попадания с «Бостоном» в 2012 году

Теги Рейнджерс Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин побил личный антирекорд по броскам за две первые игры плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0-2).

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и сделал один бросок в створ ворот. В первом матче на счету Овечкина не было попаданий.

Один бросок в двух первых матчах плей-офф – худший результат в карьере российского игрока. 

Предыдущим антирекордом были четыре попадания в створ на старте серии с «Бостоном» в 2012 году.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По своей привычке медленно запрягает, но поедет быстро, в полуфинале - финале кубка Стэнли будет неудержим, это все в регулярке видели
+3
-1
+2
Старый якорь все не наиграется рекорда. Будет дальше тянуть команду на дно
+1
-1
0
Надо бегать кроссы чаще летом, а не готовиться один месяц. В этом возрасте уже не катит это. Ови, конечно, странный тип. Великий и все такое, но блин, у тебя есть все условия, чтобы быть намного лучше, чем ты сейчас. Схудни со 110 до 100 или 95. Побегай пару месяцев и в зале позанимайся. Не, чипсы, караоке. Потерпи ещё годок, два.
+1
-1
0
Ответ icey_punk
Голы в плей офф считаются для рекорда?
Отдельно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий