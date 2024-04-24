Овечкин сделал 1 бросок в створ за 2 первых матча плей-офф – худший результат в карьере. Прошлый антирекорд – 4 попадания с «Бостоном» в 2012 году

Александр Овечкин побил личный антирекорд по броскам за две первые игры плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0-2).

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и сделал один бросок в створ ворот. В первом матче на счету Овечкина не было попаданий.

Один бросок в двух первых матчах плей-офф – худший результат в карьере российского игрока.

Предыдущим антирекордом были четыре попадания в створ на старте серии с «Бостоном» в 2012 году.