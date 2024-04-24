Карбери об Овечкине: «Неважно выглядел в первых играх. Но он может внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь выиграть матч»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался об игре Александра Овечкина в первых матчах плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0-2).

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и допустил результативную ошибку во втором периоде.

«Думаю, что в первых двух играх Овечкин выглядел немного неважно. Выездные матчи плей-офф, ему противостоят сильные хоккеисты, но это только две игры. Сейчас мы возвращаемся домой, где у нас будет возможность делать удачные наложения смен для него.

Это одна из особенностей Овечкина. Он может быть не слишком хорош в одной игре, а потом внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь нам выиграть игру на домашнем льду», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери

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1 комментарий
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Давай, Саня, поднажми! 2 игры осталось и домой. Московские клубы заждались.
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