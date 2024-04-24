Овечкин об ошибке, после которой «Вашингтон» пропустил решающий гол: «Был странный отскок от борта. Им повезло, но я должен играть надежнее»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Мика Зибанежад Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал ошибку, ставшей причиной пропущенной шайбы.

В матче Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0-2).

В конце второго периода 38-летний форвард потерял шайбу во время игры в большинстве. В результате этой ошибки команда из Нью-Йорка забросила четвертую шайбу, ставшую победной в игре.

«Был странный отскок от борта. Затем Зибанежад подбил мне клюшку.

Им повезло, но я должен играть надежнее. Особенно в такой момент», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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2 комментария
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Пора начинать Саша, третья игра не за горами и дома вместе с четвёртой, надо уже чего-то показать, негоже так зайти в плей-офф и затем бесславно слиться лидеру, даже, если в команду никто не верит! Дайте бой, Столичные‼️✊
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Есть поражения, которые логичны и не нужно посыпать голову пеплом. По факту, могли даже сравнять за секунду до конца, но ясно, что прямо сейчас две команды на разном уровне.
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