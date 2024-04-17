Мама Овечкина про 31 гол сына за сезон: «Ничего крутого. К погоне за Гретцки спокойно отношусь. Надо просто играть»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Татьяна Овечкина ТАСС Спенсер Карбери Хоккей

Мама Александра Овечкина высказалась о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В нынешнем сезоне он забросил 31 шайбу.

«Выиграла команда, мальчишки – молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры.

Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он молодчик. И Сашка молодец, как всегда.

Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мама сказала, как отрезала.
+36
0
+36
Мама умнее и адекватнее тысяч псевдоболелельщиков которые зациклились на погоне за рекордом, сама игра Ови их меньше интересует.
Уважение Татьяне Николаевне, в прошлом великой баскетболистке, лучшая разыгрывающая в истории.
+34
-1
+33
Ответ Chestnutrevan
Но это только если по сборным, с клубом в СССР она ничего как игрок не брала, только как тренер многократный чемпион уже в России.
Звание двукратной ОЧ перекрывает многие титулы.
+16
0
+16
Помнится Александр в каком то интервью говорил про случай: Все сидят за семейным столом и он перечисляет ей давно лет 10 назад все свои достижения, их было уже на тот момент много.. И она после паузы говорит, я олимпийская чемпионка в составе СССР, ты что то мне тут сказать хочешь?? И тут Александр подзакусил губенку то))
Шикарная династия!
+14
0
+14
По титулам мама Овечкина круче, чем Саша. Знает о чем говорит.
+14
-1
+13
Все таки чувствуется, что мама была капитаном команды, тренером, руководителем БК, пофиг рекорды, главное командный результат.
+6
0
+6
Мама крутая!
+5
0
+5
Ну маааааам! )))
0
0
0
Ответ Hivaga22
Мама сказала, как отрезала.
Мама у него вообще крутая, такой и в молодости была, сама всего достигла, 2-х кратная чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы и т.д. Слушал как-то давненько её интервью, в том числе и о сыне и понял, что воспитала она Сашу с любовью конечно, но трудягой, бойцом и поблажек не давала!) Поэтому у него был отличный пример и благодаря такому характеру, мы теперь и наблюдаем эту погоню за великим снайперским рекордом от великой восьмёрки! Спасибо, Маме за такого сына!😊
+1
-1
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мама умнее и адекватнее тысяч псевдоболелельщиков которые зациклились на погоне за рекордом, сама игра Ови их меньше интересует. Уважение Татьяне Николаевне, в прошлом великой баскетболистке, лучшая разыгрывающая в истории.
А какая игра может быть у человека, близкого к сороковнику? Она либо есть, либо ее уже нет - вот и все. Поэтому и рекорд первичен, естественно.
+2
-2
0
Ответ Melnikov1968
По титулам мама Овечкина круче, чем Саша. Знает о чем говорит.
Но это только если по сборным, с клубом в СССР она ничего как игрок не брала, только как тренер многократный чемпион уже в России.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий