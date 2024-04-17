Мама Овечкина про 31 гол сына за сезон: «Ничего крутого. К погоне за Гретцки спокойно отношусь. Надо просто играть»

Мама Александра Овечкина высказалась о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В нынешнем сезоне он забросил 31 шайбу.

«Выиграла команда, мальчишки – молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры.

Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он молодчик. И Сашка молодец, как всегда.

Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет. А что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.