Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное – вера друг в друга. «Вашингтон» проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам»
Александр Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
«Весь год мы проходили через множество сложных моментов, травмы, обмены, и мы все еще верим в успех. Главное – вера друг в друга.
Тот опыт, который мы приобрели за последний месяц, поможет нам. Он поможет тренерскому штабу, потому что Карбс (Спенсер Карбери – Sports) впервые будет участвовать в плей-офф в качестве главного тренера.
Это огромный шаг для нас», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
38-летний форвард набрал в этом сезоне 65 (31+34) очков в 79 матчах.
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В начале сезона говорили вся команда на рекорд, потом все команды распродали и … главная звезда показала, что она вполне звезда )
Я оч хочу от Ови 4 шайбы в плей-офф, чтобы Лемье догнать, а после прошлого сезона чёт уже думал Ваши туда не залезут при такой силе Востока …
Ну а сейчас напишу максимально корректно, чтобы не стёрли. На фоне всего того "на букву "Г", модерируется спорцем", которое происходило в команде - новый тренер без репутации, ничем и никем не компенсированная травма Бэкса, полная голевая импотенция Овцы на полсезона, ростер из каких-то брёвен - ваш коуч является просто ЛЮТЫМ ВОЛШЕБНИКОМ.
В большой любви к Вшам меня, ясное дело, упрекнуть невозможно, но то, как вы провели регулярку, внушает уважение. И даже имеет место некая тень Стокгольмского синдрома, хочется пожелать зажечь в ПО... Где одна Чашка, там и две, но тут я свысока смотрю, конечно :)
б) удачи в плей-офф, раз туда вышли. Вдруг накажут за 2012-2015?
3 из 4 матчей Тампа была лучше