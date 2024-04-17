Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное – вера друг в друга. «Вашингтон» проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам»

Александр Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Весь год мы проходили через множество сложных моментов, травмы, обмены, и мы все еще верим в успех. Главное – вера друг в друга.

Тот опыт, который мы приобрели за последний месяц, поможет нам. Он поможет тренерскому штабу, потому что Карбс (Спенсер Карбери – Sports) впервые будет участвовать в плей-офф в качестве главного тренера.

Это огромный шаг для нас», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

38-летний форвард набрал в этом сезоне 65 (31+34) очков в 79 матчах.

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался