Овечкин о выходе в плей-офф: «Главное – вера друг в друга. «Вашингтон» проходил через травмы и обмены, но мы продолжаем верить. Этот опыт поможет нам»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Весь год мы проходили через множество сложных моментов, травмы, обмены, и мы все еще верим в успех. Главное – вера друг в друга.

Тот опыт, который мы приобрели за последний месяц, поможет нам. Он поможет тренерскому штабу, потому что Карбс (Спенсер Карбери – Sports) впервые будет участвовать в плей-офф в качестве главного тренера.

Это огромный шаг для нас», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

38-летний форвард набрал в этом сезоне 65 (31+34) очков в 79 матчах.

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

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27 комментариев
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Ну если без подтасовки фактов, то взлёт Кэпов пришёлся благодаря Чарли и его стате и ….голам и перелазам Ови…. Там реально и победные и переломные ….!
В начале сезона говорили вся команда на рекорд, потом все команды распродали и … главная звезда показала, что она вполне звезда )
Я оч хочу от Ови 4 шайбы в плей-офф, чтобы Лемье догнать, а после прошлого сезона чёт уже думал Ваши туда не залезут при такой силе Востока …
+18
0
+18
Меня тут банили за формальные *** и ### в темах, когда я, болельщик Питтсбурга, заступался за "лысого мошенника" Карбери и пытался его хвалить на фоне нашего ирландского "гения тренерского цеха". Я не настаивал и свои мессаги по второму разу не набивал, убил модератор, ну и ладно.

Ну а сейчас напишу максимально корректно, чтобы не стёрли. На фоне всего того "на букву "Г", модерируется спорцем", которое происходило в команде - новый тренер без репутации, ничем и никем не компенсированная травма Бэкса, полная голевая импотенция Овцы на полсезона, ростер из каких-то брёвен - ваш коуч является просто ЛЮТЫМ ВОЛШЕБНИКОМ.

В большой любви к Вшам меня, ясное дело, упрекнуть невозможно, но то, как вы провели регулярку, внушает уважение. И даже имеет место некая тень Стокгольмского синдрома, хочется пожелать зажечь в ПО... Где одна Чашка, там и две, но тут я свысока смотрю, конечно :)
+9
-3
+6
Ответ Пинающий Достоинства
Ну если без подтасовки фактов, то взлёт Кэпов пришёлся благодаря Чарли и его стате и ….голам и перелазам Ови…. Там реально и победные и переломные ….! В начале сезона говорили вся команда на рекорд, потом все команды распродали и … главная звезда показала, что она вполне звезда ) Я оч хочу от Ови 4 шайбы в плей-офф, чтобы Лемье догнать, а после прошлого сезона чёт уже думал Ваши туда не залезут при такой силе Востока …
Тоже мечтал о выходе, чтобы увидеть ещё хотя бы одну, 73-ю, шайбу в play off. Ну а если больше, то...! Сложно, конечно, будет, но будем очень надеяться.
+4
0
+4
Ответ Кармоид
Комментарий скрыт
С ментами по сезону ничья, так что в ПО свипа точно не будет. Тем более менты не Кубковая команда еще больше Кэпиталс.
+2
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+2
Ответ Кармоид
3 матча менты были лучше При разгроме 0:4, вши были чуть лучше
Быть лучше - это мало.Критерий результат ,а он 4-0 ,3-2, 1-5, 1-2...равный и по очкам и по шайбам. Детройт и Питы тоже были лучше,но Вашики в ПО...так что сказочки рассказывать не надо.В ПО как раз качества Вашингтона выходят на 1 план,умение выжимать из мелочи и выигрывать равные матчи.Так что извини,но шансы у Кэпиталс неплохие и Рейнджерс из всех возможных соперников для них удобнее всего
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+2
Ответ Кармоид
Комментарий скрыт
Ой ли. ВК напоминает Коламбус с Тортореллой и Бобровским, который прошел праймовую Тампу. Может разрушать и предлагать свой хоккей, где придется бицца-бороцца. Серия с Тампой тогда выглядела так, будто Тортс тренирует обе команды сразу. Поглядим, короче.
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Ответ Chestnutrevan
Да да можешь брать и выключать для себя НХЛ до октября, матч с Айлс не имеет смысла как и крупные победы пингвинов над Сан-Хосе и другими где всем известно какие люди поднабили себе стату
Решу без тебя, хорошо?
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Ответ Pitts
Открою тайну, есть ещё более непристойные прозвища. А берёмся мы все из одного места
Да да можешь брать и выключать для себя НХЛ до октября, матч с Айлс не имеет смысла как и крупные победы пингвинов над Сан-Хосе и другими где всем известно какие люди поднабили себе стату
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Ответ I. S.
Из-за "Ов... ы" читать очень неприятно! Не дочитал поэтому, зря начал. Откуда вы такие беретесь?!
Открою тайну, есть ещё более непристойные прозвища. А берёмся мы все из одного места
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-1
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Ответ Pitts
Меня тут банили за формальные *** и ### в темах, когда я, болельщик Питтсбурга, заступался за "лысого мошенника" Карбери и пытался его хвалить на фоне нашего ирландского "гения тренерского цеха". Я не настаивал и свои мессаги по второму разу не набивал, убил модератор, ну и ладно. Ну а сейчас напишу максимально корректно, чтобы не стёрли. На фоне всего того "на букву "Г", модерируется спорцем", которое происходило в команде - новый тренер без репутации, ничем и никем не компенсированная травма Бэкса, полная голевая импотенция Овцы на полсезона, ростер из каких-то брёвен - ваш коуч является просто ЛЮТЫМ ВОЛШЕБНИКОМ. В большой любви к Вшам меня, ясное дело, упрекнуть невозможно, но то, как вы провели регулярку, внушает уважение. И даже имеет место некая тень Стокгольмского синдрома, хочется пожелать зажечь в ПО... Где одна Чашка, там и две, но тут я свысока смотрю, конечно :)
Из-за "Ов... ы" читать очень неприятно! Не дочитал поэтому, зря начал. Откуда вы такие беретесь?!
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Ответ azfotki
С ментами по сезону ничья, так что в ПО свипа точно не будет. Тем более менты не Кубковая команда еще больше Кэпиталс.
а) матчи в регулярке были давно, зимой. Те 2 без Овечкина вообще не показательны, Рейнджерс тогда был в кризисе, а физрук отскочил на Лингрене
б) удачи в плей-офф, раз туда вышли. Вдруг накажут за 2012-2015?
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Ответ Кармоид
Комментарий скрыт
Может ради пополнения клубной кассы с игр плей-офф? Мало кто одной шайбой может подарить боссу пару лямов $.
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Ответ Кармоид
Я хочу узнать как сыграли в пятой и шестой играх)
я тебе написал нисколько на нисколько...в 5 и 6 играх была между ними ничья:) прикинь:)
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Ответ azfotki
я тебе написал какой счёт был по сезону или ты хочешь сказать ,что счёт был не такой ?
Я хочу узнать как сыграли в пятой и шестой играх)
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Ответ Кармоид
Да, а какой был счет в пятой и шестой играх?)))
счёт 5 и 6 игры нисколько на нисколько,вот и выходит ничья по сезону:)
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Ответ Кармоид
Да, а какой был счет в пятой и шестой играх?)))
я тебе написал какой счёт был по сезону или ты хочешь сказать ,что счёт был не такой ?
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Ответ Кармоид
Уверен в 6 играх?)) Пс. Даже количества матчей не знаешь и про встречи говоришь)
я знаю счёт каждой игры:)
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Ответ i-volk
Ой ли. ВК напоминает Коламбус с Тортореллой и Бобровским, который прошел праймовую Тампу. Может разрушать и предлагать свой хоккей, где придется бицца-бороцца. Серия с Тампой тогда выглядела так, будто Тортс тренирует обе команды сразу. Поглядим, короче.
Серия с тампой тогда выглядела так, будто Тортс мог после матчей сходить в казино и словить ДжекПоты
3 из 4 матчей Тампа была лучше
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Молодец Саша - спасибо за приятные эмоции. В НБА ГСВ сегодня закончили свою династию официально, а ты еще покочевряжишься... Не смотря на все трудности. Молодец!
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