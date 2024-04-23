Айлендерс – Каролина где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 26 апреля
В пятницу, 26 апреля, сыграют Айлендерс и Каролина в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «UBS Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Айлендерс – Каролина
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Айлендерс
- Каролина – Айлендерс : 5 – 3
- Каролина – Айлендерс : 3 – 1
- Айлендерс – Питтсбург : 5 – 4
- Нью-Джерси – Айлендерс : 1 – 4
- Рейнджерс – Айлендерс : 3 – 2
Последние матчи Каролина
- Каролина – Айлендерс : 5 – 3
- Каролина – Айлендерс : 3 – 1
- Коламбус – Каролина : 6 – 3
- Чикаго – Каролина : 2 – 4
- Сент-Луис – Каролина : 2 – 5
Прогноз на третий матч Айлендерс – Каролина
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒