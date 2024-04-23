Айлендерс – Каролина: прогноз на третий матч 26 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 2 (1 : 3, 3 : 5)

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Во втором матче события развивались самым удивительным образом. Первый период уже давно миновал свой экватор, а на счету «Айлендерс» было ровно ноль бросков в створ ворот Фредерика Андерсена. Нельзя сказать, что его визави Семен Варламов трудился в поте лица, но нагрузка все же была. Но потом подрались Кайл Маклин и Стефан Ноусен. «Островитяне» взбодрились, нанесли семь бросков по воротам и ушли на первый перерыв ведя в счете 2 : 0. В начале третьего периода Андерс Ли в большинстве забросил еще и третью шайбу в ворота хозяев. В середине матча Теуво Терявайнен все же смог пробить Варламова, и этот гол тоже состоялся в неравных составах. Сложилось впечатление, что «Айлендерс» вышли на третий период с одной мыслью, — сохранить счет, и до поры им это удавалось. Но играя с «Каролиной» нужно все-таки что-то более серьезное, чем один бросок в створ ворот за 20 минут. Сначала Сет Джарвис стал автором второй шайбы, а в самом конце третьего отрезка матча получился невероятный камбэк. «Каролина» сравняла счет в формате шесть на пять, через девять секунд в равных составах забросила победную шайбу, а потом и пятую в пустые ворота. Как бы эта упущенная победа «Айлендерс» не сказалась на исходе всей серии. Коэффициенты букмекеров на третий матч

победа «Нью-Йорк Айлендерс» — от 3,00 (Бетсити, Pari) до 3,17 (Olimpbet)

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,05 (Pari, BetBoom) до 2,18 (Бетсити)

Где смотреть третий матч Айлендерс – Каролина

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