Стэмкос о сэйве Бобровского в прыжке: «Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок»
Стивен Стэмкос высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.
Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли).
Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.
«Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок и достал эту шайбу», – сказал капитан «Тампы».