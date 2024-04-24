Стэмкос о сэйве Бобровского в прыжке: «Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок»

Стивен Стэмкос высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.

Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с « » (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Во втором периоде помешал забить защитнику «Лайтнинг» , сделав сэйв в прыжке после добивания.

«Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок и достал эту шайбу», – сказал капитан «Тампы».