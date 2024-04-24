Стэмкос о сэйве Бобровского в прыжке: «Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.

Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.

«Умение или везение – называйте как хотите. Это атлетичный вратарь, он сделал отчаянный рывок и достал эту шайбу», – сказал капитан «Тампы».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Однозначно в копилку лушчих сейвов в истории
+9
0
+9
Видно,что Сергей целенаправленно выпад этот сделал,просто гениально! Очень давно мечтаю,чтобы он взял чашку,хоть и нелегко будет,но чем чёрт не шутит
+5
0
+5
"Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 1-1 в серии первого раунда Кубка Стэнли). " В серии так-то 2:0. ) Но это не важно...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий