Экблад о сэйве Бобровского в прыжке: «Я был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть»
Аарон Экблад высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.
Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли).
Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.
«Я сидел на скамейке и был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть», – сказал защитник «Пантерс».
Вот так вот от" глупости в воротах" , до "спасителя" один микроэпизод.Сейв очень классный, что не отменяет что Бобр сам там чето слишком дерганый был. Молодец еще не стал тратить секунды и попытался прыгнуть спиной. Если бы опять таки гол бы забили,ему бы это тоже везде бы отсмеяли, мол спиной к нападающим играть,это же совсем типо тю тю надо быть.