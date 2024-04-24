Экблад о сэйве Бобровского в прыжке: «Я был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Мэтт Дамба Аарон Экблад Хоккей

Аарон Экблад высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.

Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Лайтнинг» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.

«Я сидел на скамейке и был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть», – сказал защитник «Пантерс». 

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11 комментариев
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Боб супертоп!
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Спинорама)
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С таким Бобом Флорида главный фаворит на чашку
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Хорош!
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ваййййй вышка
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Отец!
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Сэйв на уровне годового топ, но справедливости ради, куда он кинулся и промахнулся в левом углу?
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Ответ Ингус Ветрастов
Сэйв на уровне годового топ, но справедливости ради, куда он кинулся и промахнулся в левом углу?
Если бы Тампа забила, все бы говорили о нелепости Ббра в этом эпизоде.Он и вправду как то "перекрученно" отреагировал на эпизод, и уже понимаю что пас пошел на другой фланг и заметив движение рук решил заранее что там100 процентов бросок по воротам и выпрыгнул просто к другой штанге.А там ..ну такая передача, даже не самая жесткая, если бы он прочитал спокойнее эпизод то мог и просто успеть спокойно переместиться, мог даже клюшкой отправить эту шайбу восвояси.
Вот так вот от" глупости в воротах" , до "спасителя" один микроэпизод.Сейв очень классный, что не отменяет что Бобр сам там чето слишком дерганый был. Молодец еще не стал тратить секунды и попытался прыгнуть спиной. Если бы опять таки гол бы забили,ему бы это тоже везде бы отсмеяли, мол спиной к нападающим играть,это же совсем типо тю тю надо быть.
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вроде 2-0 в серии, а не 1-1
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Ответ Ингус Ветрастов
Сэйв на уровне годового топ, но справедливости ради, куда он кинулся и промахнулся в левом углу?
На перемещение потерял равновесие)
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Ответ Ингус Ветрастов
Сэйв на уровне годового топ, но справедливости ради, куда он кинулся и промахнулся в левом углу?
Вообще он играл по шайбе и своим горе-защитника. Справедливо полагая, что за воротами случится перехват. И шайба будет у игрока Флориды. Но получилось как обычно))
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