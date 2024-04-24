Экблад о сэйве Бобровского в прыжке: «Я был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть»

Аарон Экблад высказался о сэйве Сергея Бобровского в прыжке.

Российский вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с « » (3:2 ОТ, 2-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Во втором периоде помешал забить защитнику «Лайтнинг» , сделав сэйв в прыжке после добивания.

«Я сидел на скамейке и был в шоке. Это просто невероятно. Очень приятно такое увидеть», – сказал защитник «Пантерс».