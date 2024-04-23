Есмантович о деле Федотова: «Санкции ИИХФ наложены и на нас, и на Ивана. Идут судебные тяжбы, ситуация не изменилась»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия КХЛ Политика Игорь Есмантович Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович прокомментировал дело Федотова и санкции от ИИХФ.

Ранее ИИХФ оштрафовала и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА по причине отказа исполнять решение дисциплинарного совета об отстранении вратаря Ивана Федотова

Игрок подписал двухлетний контракт с армейским клубом, имея действующее соглашение с «Филадельфией».

Федотова отстранили от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне.

«Ситуация не изменилась. Санкции наложены и на нас, и на Ивана.

Клуб находится в рамках санкций, которые были наложены ИИХФ на ЦСКА. Идут судебные тяжбы», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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5 комментариев
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Федотову уже по фиг. НХЛ вне юрисдикции ИИХФ.
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Иван как всегда крайний !
На то он и Иван ))
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У Ивана дела в гору пошли -какие санкции.
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Что ж это по-нашему: насрать другим и обязательно (непременно) себе, а потом вылезать из этого говна, прикладывая непомерные усилия!
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Это всё фигня, там Дэн Бриер полностью слетел с катушек и продлил Федотова на 2 года по... 3250000$.
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