Есмантович о деле Федотова: «Санкции ИИХФ наложены и на нас, и на Ивана. Идут судебные тяжбы, ситуация не изменилась»

Игорь Есмантович прокомментировал дело Федотова и санкции от ИИХФ.

Ранее ИИХФ оштрафовала и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА по причине отказа исполнять решение дисциплинарного совета об отстранении вратаря Ивана Федотова.

Игрок подписал двухлетний контракт с армейским клубом, имея действующее соглашение с «Филадельфией».

Федотова отстранили от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне.

«Ситуация не изменилась. Санкции наложены и на нас, и на Ивана.

Клуб находится в рамках санкций, которые были наложены ИИХФ на ЦСКА. Идут судебные тяжбы», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.