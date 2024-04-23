Есмантович о деле Федотова: «Санкции ИИХФ наложены и на нас, и на Ивана. Идут судебные тяжбы, ситуация не изменилась»
Игорь Есмантович прокомментировал дело Федотова и санкции от ИИХФ.
Ранее ИИХФ оштрафовала и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА по причине отказа исполнять решение дисциплинарного совета об отстранении вратаря Ивана Федотова.
Игрок подписал двухлетний контракт с армейским клубом, имея действующее соглашение с «Филадельфией».
Федотова отстранили от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне.
«Ситуация не изменилась. Санкции наложены и на нас, и на Ивана.
Клуб находится в рамках санкций, которые были наложены ИИХФ на ЦСКА. Идут судебные тяжбы», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
На то он и Иван ))