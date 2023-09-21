Федоров о деле Федотова: «ИИХФ вынесла ангажированное решение в пользу НХЛ. ЦСКА в правильном правовом поле, наше дело правое»

Сергей Федоров считает ангажированным решение ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за клуб уже пять матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

«История не сложная. Технически мы в правовом поле. Есть много юридических доказательств, которые обосновывают точку зрения ЦСКА, точку зрения КХЛ, которая зарегистрировала контракт, и точку того, что Ваня хочет продолжить и вернуться на тот уровень как можно быстрее. И он выбрал этот вариант сам.

Все остальное – это небольшая шумиха, домыслы. Многие журналисты и эксперты не знают, о чем они говорят. Это не в укор им, просто им недоступны те документы, которые доступны тем людям, которые отвечают за этот процесс.

ИИХФ вынесла ангажированное решение. Тут вообще вопросов нет. Ангажированное решение в пользу НХЛ.

Клуб «Филадельфия Флайерс» по правилам НХЛ, соглашению между ассоциацией игроков и хозяевами клубов, не сделал те шаги, когда Иван не приехал в тренировочный лагерь.

Как я уже сказал, мы в правильном правовом поле. Я не знаю, что я могу говорить, а что – нет, но наше дело правое – это факт. Поэтому он будет играть, другой установки пока я не слышал и не получал», – заявил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в интервью Леониду Слуцкому.