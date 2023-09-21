Федоров о деле Федотова: «ИИХФ вынесла ангажированное решение в пользу НХЛ. ЦСКА в правильном правовом поле, наше дело правое»

Теги Леонид Слуцкий ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Иван Федотов Коммент.Шоу Хоккей

Сергей Федоров считает ангажированным решение ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.  

Вратарь провел за клуб уже пять матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

«История не сложная. Технически мы в правовом поле. Есть много юридических доказательств, которые обосновывают точку зрения ЦСКА, точку зрения КХЛ, которая зарегистрировала контракт, и точку того, что Ваня хочет продолжить и вернуться на тот уровень как можно быстрее. И он выбрал этот вариант сам.

Все остальное – это небольшая шумиха, домыслы. Многие журналисты и эксперты не знают, о чем они говорят. Это не в укор им, просто им недоступны те документы, которые доступны тем людям, которые отвечают за этот процесс. 

ИИХФ вынесла ангажированное решение. Тут вообще вопросов нет. Ангажированное решение в пользу НХЛ.

Клуб «Филадельфия Флайерс» по правилам НХЛ, соглашению между ассоциацией игроков и хозяевами клубов, не сделал те шаги, когда Иван не приехал в тренировочный лагерь.

Как я уже сказал, мы в правильном правовом поле. Я не знаю, что я могу говорить, а что – нет, но наше дело правое – это факт. Поэтому он будет играть, другой установки пока я не слышал и не получал», – заявил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в интервью Леониду Слуцкому.

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5 комментариев

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shickana
Если и есть тут кто ангажированный, то это Федоров.
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Daishi
>Как я уже сказал, мы в правильном правовом поле. Я не знаю, что я могу говорить, а что – нет, но наше дело правое – это факт. Поэтому он будет играть, другой установки пока я не слышал и не получал

Рабинович, вы всегда придерживались линии партии или колебались? Я колебался вместе с линией партии. (c)
+3
-1
+2
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