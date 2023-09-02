Крикунов о санкциях ИИХФ: «Деньги – ерунда. Не думаю, что этим ограничатся. Сейчас насядут политики, и они начнут придумывать еще наказания»

Владимир Крикунов считает, что ИИХФ не ограничится штрафом в истории с Федотовым.

« » одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

Международная федерация хоккея за это оштрафовала на 5 тысяч швейцарских франков.

«Тяжело судить о том, что Федотов сыграл все-таки против «Ак Барса» несмотря на отстранение на 4 месяца от ИИХФ. Но мы же и так отстранены от чемпионата мира и других международных турниров, и что дальше? Как нас еще можно наказывать?

По идее это разбирательство двух клубов – «Филадельфии» и . Зачем туда ИИХФ лезет, если даже не член федерации? Тут два клуба должны разбираться между собой.

Да, в итоге оштрафовал ФХР на 5 тысяч франков, но это не такие большие деньги, поэтому все это ерунда. Но я не думаю, что они ограничатся только этим. Сейчас на ИИХФ насядут политики и они начнут придумывать еще наказания.

Думаю, что на следующей неделе нам стоит ждать более жестких санкций», – сказал заслуженный тренер России.

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️