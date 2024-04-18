Валерий Каменский: «Кучеров не первый сезон достигает высоких результатов и доказывает, что он звезда НХЛ. Уверен, он каждый год будет бить свои рекорды»
Валерий Каменский высказался о результативности Никиты Кучерова.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.
Никита Кучеров стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон.
«Кучеров не первый сезон достигает высоких результатов и доказывает, что он звезда НХЛ. Хочется радоваться, восхищаться этими цифрами.
Уверен, что он каждый год будет бить свои же рекорды. Не сомневаюсь, что он принесет огромную пользу «Тампе» в плей-офф, так как он лидер команды и ведет ее за собой.
Уже два раза клуб выигрывал трофей и будет бороться в этом году», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.