Валерий Каменский: «Кучеров не первый сезон достигает высоких результатов и доказывает, что он звезда НХЛ. Уверен, он каждый год будет бить свои рекорды»

Валерий Каменский высказался о результативности Никиты Кучерова.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

стал 5-м игроком в истории , достигшим отметки 100 передач за сезон.

«Кучеров не первый сезон достигает высоких результатов и доказывает, что он звезда НХЛ. Хочется радоваться, восхищаться этими цифрами.

Уверен, что он каждый год будет бить свои же рекорды. Не сомневаюсь, что он принесет огромную пользу «Тампе» в плей-офф, так как он лидер команды и ведет ее за собой.

Уже два раза клуб выигрывал трофей и будет бороться в этом году», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.