Валерий Каменский: «Кучеров играет здорово. Сейчас он на пике формы. Никита постарается превзойти достижения нынешнего сезона»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Валерий Каменский Никита Кучеров Хоккей

Валерий Каменский похвалил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова.

«Кучеров играет здорово. Сейчас он на пике формы. Пусть и дальше бьет свои рекорды.

Думаю, Никита постарается превзойти достижения нынешнего сезона. Однако это будет зависеть от партнеров по команде и от него самого.

Но он профессионал своего дела и настоящая звезда. Кучеров знает, как готовиться. Он любит играть в хоккей и умеет это делать. Мы можем только пожелать ему дальнейших успехов», – заявил олимпийский чемпион по хоккею.

Лучший русский в истории НХЛ? Осмысляем великий сезон Кучерова

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В очередь ...... дети! Много вас теперь стараются примазаться, 500 первых тренеров толпятся, третьяки с буре толкаются кто первее заметил и помог развиться, а по факту цска выкинул его как отработанный шлак пожалев невеликие деньги на лечение.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий