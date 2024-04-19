Валерий Каменский: «Кучеров играет здорово. Сейчас он на пике формы. Никита постарается превзойти достижения нынешнего сезона»

Валерий Каменский похвалил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова.

«Кучеров играет здорово. Сейчас он на пике формы. Пусть и дальше бьет свои рекорды.

Думаю, Никита постарается превзойти достижения нынешнего сезона. Однако это будет зависеть от партнеров по команде и от него самого.

Но он профессионал своего дела и настоящая звезда. Кучеров знает, как готовиться. Он любит играть в хоккей и умеет это делать. Мы можем только пожелать ему дальнейших успехов», – заявил олимпийский чемпион по хоккею.

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