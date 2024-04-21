Валерий Каменский: «У «Вашингтона» есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии «Рейнджерс» с «Вашингтоном».

«Конечно, у «Вашингтона» есть шансы в дуэли с «Рейнджерс». В плей-офф все начинается с нуля, и все команды изначально находятся в одинаковом положении.

История знает примеры, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занимавшие восьмые места в конференции.

«Кэпиталс» весь сезон боролись за право попасть в плей-офф и сделали это в последний момент. У них есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке для «Вашингтона» имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф.

Но и у «Рейнджерс» хороший коллектив. Поэтому будет интересно», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не хочется писать банальности, но шансов у Вашингтона перед НЙР практически нет.
Не хочу писать банальности, но ПО-это совсем другой хоккей. Прошлогодний Бостон с рекордом очков в сезоне и президентским кубком, но отлетевший в первом раунде ПО, точно не даст соврать
+3
-2
+1
Ответ Unnamed80
Не хочу писать банальности, но ПО-это совсем другой хоккей. Прошлогодний Бостон с рекордом очков в сезоне и президентским кубком, но отлетевший в первом раунде ПО, точно не даст соврать
Не хочу писать банальности, но НЙР совсем не Бостон, а Вашингтону очень далеко до Флориды.
+3
-2
+1
Ответ arxangel
не хочу писать банальности НО, посчитайте сколько раз Вашики закатывали по маковку всех в регулярке и сколько отлетали в первом раунде будучи обладателями президентского кубка
Вот и минусаторы подоспели )))
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не хочется писать банальности, но шансов у Вашингтона перед НЙР практически нет.
не хочу писать банальности НО, посчитайте сколько раз Вашики закатывали по маковку всех в регулярке и сколько отлетали в первом раунде будучи обладателями президентского кубка
+2
-2
0
Ответ arxangel
не хочу писать банальности НО, посчитайте сколько раз Вашики закатывали по маковку всех в регулярке и сколько отлетали в первом раунде будучи обладателями президентского кубка
Не хочу писать банальности, но ВК пройдут 4-2 скриньте
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий