Валерий Каменский: «У «Вашингтона» есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф»

Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии «Рейнджерс» с «Вашингтоном».

«Конечно, у « » есть шансы в дуэли с «Рейнджерс». В плей-офф все начинается с нуля, и все команды изначально находятся в одинаковом положении.

История знает примеры, когда завоевывали команды, занимавшие восьмые места в конференции.

«Кэпиталс» весь сезон боролись за право попасть в плей-офф и сделали это в последний момент. У них есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке для «Вашингтона» имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф.

Но и у « » хороший коллектив. Поэтому будет интересно», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.