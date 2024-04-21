Валерий Каменский: «У «Вашингтона» есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф»
Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии «Рейнджерс» с «Вашингтоном».
«Конечно, у «Вашингтона» есть шансы в дуэли с «Рейнджерс». В плей-офф все начинается с нуля, и все команды изначально находятся в одинаковом положении.
История знает примеры, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занимавшие восьмые места в конференции.
«Кэпиталс» весь сезон боролись за право попасть в плей-офф и сделали это в последний момент. У них есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке для «Вашингтона» имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф.
Но и у «Рейнджерс» хороший коллектив. Поэтому будет интересно», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.