Терещенко о финале: «Набоков – причина низкой результативности «Локомотива». «Металлург» хорошо обороняется, но Ярославль создает достаточно – надо забивать»
Алексей Терещенко прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина.
Во вчерашнем матче «Локомотив» дома уступил «Металлургу» в овертайме со счетом 1:2. Счет в противостоянии 3-0 в пользу клуба из Магнитогорска.
Ярославская команда забросила две шайбы в трех играх финальной серии.
«Набоков – причина низкой результативности «Локомотива». Много бросков все равно доходит, много блокируется.
Да, «Магнитка» хорошо обороняется, но Ярославль создает достаточно много моментов, надо забивать.
Надо быть хладнокровнее, но Набоков играет здорово», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.