Терещенко о финале: «Набоков – причина низкой результативности «Локомотива». «Металлург» хорошо обороняется, но Ярославль создает достаточно – надо забивать»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Илья Набоков Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина.

Во вчерашнем матче «Локомотив» дома уступил «Металлургу» в овертайме со счетом 1:2. Счет в противостоянии 3-0 в пользу клуба из Магнитогорска.

Ярославская команда забросила две шайбы в трех играх финальной серии.

«Набоков – причина низкой результативности «Локомотива». Много бросков все равно доходит, много блокируется.

Да, «Магнитка» хорошо обороняется, но Ярославль создает достаточно много моментов, надо забивать.

Надо быть хладнокровнее, но Набоков играет здорово», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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