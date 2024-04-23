Плющев о «Металлурге»: «Во времена Мозякина преимущество над таким «Локомотивом» было бы не в одну шайбу. Играют в традиционный для клуба умный хоккей»

Владимир Плющев поделился мнением об игре «Металлурга» в финале плей-офф.

Команда из Магнитогорска одержала победу над «Локомотивом» в третьем матче решающей серии Кубка Гагарина со счетом 2:1 ОТ.

Счет в противостоянии стал 3-0 в пользу «Металлурга».

– Игра «Металлурга» стала для вас откровением?

– Плюс «Магнитки» в том, что вот она как раз играет в умный хоккей, традиционный для этого клуба с большой историей. Поэтому беготня «Локомотива» ей удобна, серия проходит легче, чем с «Автомобилистом».

Думаю, что во времена Сергея Мозякина преимущество «Металлурга» над таким «Локомотивом» в каждом матче было бы не в одну шайбу, как сейчас, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Это худший финал Кубка Гагарина по числу голов? Похожее начало серии уже было – 12 лет назад