Разин об отмене гола «Локомотива»: «Как в лото выигрываешь 5 из 36 – может быть, такое чувство. С неба свалился этот запрос, спасибо нашим видеотренерам»

Андрей Разин высказался об отмененном голе «Локомотива» в 3-й игре финала.

«Металлург» обыграл ярославскую команду в 3-м матче финала Кубка Гагарина (2:1 ОТ) и повел в серии со счетом 3-0.

На 14-й минуте нападающий ярославцев Степан Никулин забросил шайбу. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра судьи приняли решение не засчитывать шайбу.

– Что чувствовали, когда арбитры просматривали отмененный гол?

– Я вообще не видел положения вне игры. Что чувствовал? Не знаю. Вот когда в лото выигрываешь 5 из 36. Может быть, такое чувство. С неба свалился этот запрос, спасибо нашим видеотренерам – они разглядели. Хорошо, что гол отменили. С «Локомотивом» тяжело отыгрываться, – сказал главный тренер «Металлурга».