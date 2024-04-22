Никулин о 3-м матче с «Металлургом»: «Локомотив» играл лучше, но проиграл. Видимо, пока не заслужили везение»
Нападающий «Локомотива» Степан Никулин высказался о третьем поражении в финале.
Клуб из Ярославля проиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина, пропустив от «Металлурга» в овертайме (1:2 ОТ).
«Мы играли лучше, но проиграли. Мы играем правильно, сегодня переиграли соперника. Такое бывает. Готовимся к следующему матчу. Главное – выиграть его.
Везение тоже надо заслужить. Видимо, пока не заслужили. В следующей игре попытаемся это сделать», – сказал Никулин.