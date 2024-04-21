Роман Ротенберг: «Кучеров – олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении. Он показывает это всему миру»
Роман Ротенберг высоко оценил игру Никиты Кучерова.
– Вы часто высказываетесь об успехах российских хоккеистов за рубежом. Что можете сказать о последних достижениях Александра Овечкина и Никиты Кучерова?
– Поздравил и Сашу Овечкина, и Никиту Кучерова, постоянно с ними на связи. Очень уважаю этих ребят, они ведут наш хоккей за собой. Никита Кучеров – олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении, он показывает это всему миру.
Физически он не такой, как Макдэвид. Но его игровое мышление, ум и сумасшедшее мастерство дают о себе знать. Его отлично воспитали в детстве, но Никита сделал себя сам.
Он тренируется круглосуточно, это самый дисциплинированный игрок с умным профессиональным подходом к тренировочному процессу, – сказал главный тренер СКА.
Он был хорошим игроком, но уже в Тампе, сам (понятно, что с помощью специалистов) прокачал свои навыки до монструозных.
Вот кто действительно показывает наш хоккей всему миру, причем с анекдотичной стороны, это как раз Рома Ротенберг))
Наш хоккей надолго изолирован, и поэтому к миру прорывается не игра наших хоккеистов и команд, а клоунские выходки и эпатаж тренера самозванца.
А в каком о "не нашем" хоккее, не только вылечили, но и денег дали заработать.
В отличии от хайпожористых всасывателей госкорпоративного бабла.