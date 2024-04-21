Роман Ротенберг: «Кучеров – олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении. Он показывает это всему миру»

Теги СКА Никита Кучеров Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высоко оценил игру Никиты Кучерова.

– Вы часто высказываетесь об успехах российских хоккеистов за рубежом. Что можете сказать о последних достижениях Александра Овечкина и Никиты Кучерова?

– Поздравил и Сашу Овечкина, и Никиту Кучерова, постоянно с ними на связи. Очень уважаю этих ребят, они ведут наш хоккей за собой. Никита Кучеров – олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении, он показывает это всему миру.

Физически он не такой, как Макдэвид. Но его игровое мышление, ум и сумасшедшее мастерство дают о себе знать. Его отлично воспитали в детстве, но Никита сделал себя сам.

Он тренируется круглосуточно, это самый дисциплинированный игрок с умным профессиональным подходом к тренировочному процессу, – сказал главный тренер СКА.

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17 комментариев
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Кучеров представляет миру в основном только себя, в какой-то степени своего школьного тренера.
Он был хорошим игроком, но уже в Тампе, сам (понятно, что с помощью специалистов) прокачал свои навыки до монструозных.
Вот кто действительно показывает наш хоккей всему миру, причем с анекдотичной стороны, это как раз Рома Ротенберг))
Наш хоккей надолго изолирован, и поэтому к миру прорывается не игра наших хоккеистов и команд, а клоунские выходки и эпатаж тренера самозванца.
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Почему-то не верится, что Кучеров и Овечкин общаются с этим человеком. Смысла никакого нет. Возможно РР и пишет им сообщения, но вряд ли получает развёрнутые ответы. Это как Губерниев, который со всеми дружит в биатлонном мире. Очередное вранье от РР.
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Хоть бы иногда думал, что несёт - круглосуточно тренируется....
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Вот послушаешь Ротенберга и правда можно поверить, что он в хоккее разбирается, не по тому что заслуженно хвалит ребят, а по типа ,,умным,, фразам. Если бы он действительно переживал за СКА, то давно бы ушёл с поста тренера, и доверил бы команду, настоящему тренеру. Состав СКА один из лучших в КХЛ если не лучший....а на выхлопе ноль
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Жозефино ротенберг
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Похвала гения дорогово стоит.
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Дададада, че то из нашего хоккея его выкинули даже без контракта. Тампа и только Тампа сделала его тем кто он есть.
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А Ротенберг это олицетворение нашего тренерского цеха, он показывает это всему миру.
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Ему, в одном из "Ваших" хоккеев, даже на операцию денег зажали.
А в каком о "не нашем" хоккее, не только вылечили, но и денег дали заработать.
В отличии от хайпожористых всасывателей госкорпоративного бабла.
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Кто то верит вообще, что он обсуждает хоккей с Кучем и Овечкиным? Это же примерно как первокласник беседует с докторами наук.
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Олицетворением российского хоккея можно назвать Малкина и Овечкина, которые поехали в НХЛ молодыми, но при этом уже состоявшимися талантами. А Кучеров сделал себя как суперзвезду в Тампе, это пример того, как можно сочетать русскую школу хоккея и методики НХЛ. А олицетворяет он прежде всего себя самого - нет ни в России, ни в мире другого хоккеиста с такими мозгами и игровым мышлением
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Ответ Melnikov1968
Почему-то не верится, что Кучеров и Овечкин общаются с этим человеком. Смысла никакого нет. Возможно РР и пишет им сообщения, но вряд ли получает развёрнутые ответы. Это как Губерниев, который со всеми дружит в биатлонном мире. Очередное вранье от РР.
Тоже как-то большие сомнения, что такой интроверт с непростым характером, как Кучеров, постоянно на связи с юродивым Йозиком.
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Ну ты-то с какого боку припека? Кто сейчас только не старается примазаться к Кучерову. А когда ему действительно требовалась помощь, так практически все вышестоящие от него отвернулись, а сейчас делятся воспомининиями
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А они с ним на связи, интересно?
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Пока кто то болтает он работает за троих!
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Оооо открыл Америку тоже мне ,этот тип не мог не примазаться к Никите никак😀
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Что там Роман Йозе-Маринович Ротенберг еще не "обнаружил" что Кучеров благодаря тому что начал играть по СИСТЕМЕ - достиг таких результатов в этом сезоне?
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