Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф: «И не знаю, вернут ли. У них свои правила»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что КХЛ еще не вернула ему деньги за штраф.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

– Вернула ли лига деньги за штраф?

– Нет. И не знаю, вернут ли. У них свои правила, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

20 комментариев
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КХЛ очень хочет вернуть деньги Ротенбергу, но не знает как это сделать на его финский или британский счёт.
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Жаль конечно этого добряка!
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Да, вот это дела, придётся Роме теперь экономить даже на еде, надеюсь в КХЛ там одумаются и всё вернут!…))
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Роман обеднел-)) Следующая новость должна быть про официанта который забыл вернуть чаевые
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Без приколов и смеха.
в этот "суд", эти люди зашли, только ТЗА одним, за бумажкой с "положительным решением" (истоки такого мышления начинаются в понятиях, кто у руководства страны находится ВВП-юрист, Медведев,который Дмитрийюрист)
то есть эта банда подготовила эту бумажку, для какой то возни на самом верху.
А
решения третейского "суда", при спортивном арбитраже, не несут юридически значимых последствий при решении споров, если они относятся к финансово-хозяйственной деятельности организаций, а этот случай именно такой))
штраф был вычтен из суммы находящейся на счетах КХЛ и уплаченной СКА, равно как и другими клубами, перед началом сезона, в качестве взноса за участие в сезоне (в конце сезона там сводят дебет с кредитом и команды доплачивают). Вот если бы ЗП-шку Ротенбергу задержали в СКА или он оспаривал свои права за переработку, то тогда да решение этого суда имело бы силу. а так это "филькина грамота".
Это как подать суд в Лас-Вегасе, против Чукотки, за то что в турне на океанском лайнере, проходя мимо берегов Чукотки, ты заплатил специальный сбор, а китов не увидел.
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Ответ Василий Батарейкин
Скидывайся! Я - пас!
Одну с твоего паса я тогда гол
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Ответ leon01
Думаю надо скинуться
Скидывайся! Я - пас!
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Верните, ироды, Роме позавтракать не на что :)
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я сейчас все правильно прочитал???сиротинушку обидели??
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Газпромовские не свои же можно и на боаготворительность детям отдать
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Уж что-что, а деньги Роташки любят всей семьёй. Не мытьём, так катаньем будет из КХЛ их вытряхивать
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Весело:))
Суд пока не сказал, поможет ли Роману Борисовичу в следующем сезоне? Там даже олимпийскими чемпионами назначали:))
Что для них кубок Гагарина?!
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Вот скажи мне КХЛ в чём сила-разьве в деньгах вся сила в системе у кого лучше система-тот и прав.
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А он не под санкциями?
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Ладно деньги зажали,даже не извинились не проявили уважения.
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Надо писать письмо Ветеранам Ска!
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Думаю надо скинуться
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Роман Борисыч, сейчас из КХЛ позвонят, что операцию провести надо
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Бедняга, как же теперь жить дальше ?
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Так и остались все при своих мнениях.
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