Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф: «И не знаю, вернут ли. У них свои правила»
Роман Ротенберг заявил, что КХЛ еще не вернула ему деньги за штраф.
Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.
Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.
– Вернула ли лига деньги за штраф?
– Нет. И не знаю, вернут ли. У них свои правила, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
в этот "суд", эти люди зашли, только ТЗА одним, за бумажкой с "положительным решением" (истоки такого мышления начинаются в понятиях, кто у руководства страны находится ВВП-юрист, Медведев,который Дмитрийюрист)
то есть эта банда подготовила эту бумажку, для какой то возни на самом верху.
А
решения третейского "суда", при спортивном арбитраже, не несут юридически значимых последствий при решении споров, если они относятся к финансово-хозяйственной деятельности организаций, а этот случай именно такой))
штраф был вычтен из суммы находящейся на счетах КХЛ и уплаченной СКА, равно как и другими клубами, перед началом сезона, в качестве взноса за участие в сезоне (в конце сезона там сводят дебет с кредитом и команды доплачивают). Вот если бы ЗП-шку Ротенбергу задержали в СКА или он оспаривал свои права за переработку, то тогда да решение этого суда имело бы силу. а так это "филькина грамота".
Это как подать суд в Лас-Вегасе, против Чукотки, за то что в турне на океанском лайнере, проходя мимо берегов Чукотки, ты заплатил специальный сбор, а китов не увидел.
Суд пока не сказал, поможет ли Роману Борисовичу в следующем сезоне? Там даже олимпийскими чемпионами назначали:))
Что для них кубок Гагарина?!