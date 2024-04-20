Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф: «И не знаю, вернут ли. У них свои правила»

Роман Ротенберг заявил, что КХЛ еще не вернула ему деньги за штраф.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

– Вернула ли лига деньги за штраф?

– Нет. И не знаю, вернут ли. У них свои правила, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.