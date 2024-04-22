Дементьев о поражении «Тампы»: «Флорида» создала сумасшедшее давление на ворота Василевского. Он вертелся как волчок. Его сложно обвинить в пропущенных голах»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Алексей Дементьев Андрей Василевский Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев высказался о поражении «Тампы» в матче с «Флоридой» (2:3).

«Лайтнинг» уступают в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-1.

«Начнем с того, что «Флорида» вообще очень активно начала эту игру. Создала такое сумасшедшее давление на ворота Василевского, что он вертелся как волчок в этой ситуации. И при первой полноценной атаке, в которой «Тампа» смогла нанести несколько бросков, они смогли поразить ворота. Это были вообще первые броски за матч – в конце периода.

Да, действительно, «Флорида» выглядит очень мощно. Команда сделала выводы из предыдущих лет, когда присутствовала расслабленность.

Ну и хочу отметить Баркова в этой игре. Очень сильный игрок, сыграл очень полезно во всех компонентах, включая выигранные вбрасывания, передачи, организацию игры. Закрывал обзор Василевскому.

И Василевского-то сложно обвинить в пропущенных шайбах. Потому что там и рикошеты, и в пустые ворота», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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1 комментарий
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Флорида, по большому счету, именно так весь сезон и играет. Умно, мощно и агрессивно.
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