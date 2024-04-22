Купер о 2:3 с «Флоридой»: «Не скажу, что они нас превзошли. Мы готовы ко всему. За последние 10 лет «Тампа» уже пережила все возможные разочарования»

Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Флориды» (2:3) в 1-м матче серии.

«Встретились две хорошие команды, которые играли очень плотно. Я не могу сказать, что сегодня одна команда превзошла другую. Была довольно напряженная игра, а ее исход решил гол, забитый в большинстве.

Мы готовы ко всему. Вы же знаете, как мы играли в плей-офф в последние 10 лет. Наши ребята уже пережили все возможные разочарования. У нас бывало всякое.

« » – невероятная команда. Они хотят победить и весь сезон действуют в своем стиле. Они намерены делать то же самое в плей-офф, а наша задача – выстоять.

Сегодня они выиграли, но, наверное, были моменты, которые их расстроили. Это часть игры в плей-офф. Приходится проходить через это», – сказал главный тренер « ».