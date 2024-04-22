Купер о 2:3 с «Флоридой»: «Не скажу, что они нас превзошли. Мы готовы ко всему. За последние 10 лет «Тампа» уже пережила все возможные разочарования»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер высказался о поражении «Тампы» от «Флориды» (2:3) в 1-м матче серии.

«Встретились две хорошие команды, которые играли очень плотно. Я не могу сказать, что сегодня одна команда превзошла другую. Была довольно напряженная игра, а ее исход решил гол, забитый в большинстве. 

Мы готовы ко всему. Вы же знаете, как мы играли в плей-офф в последние 10 лет. Наши ребята уже пережили все возможные разочарования. У нас бывало всякое. 

«Флорида» – невероятная команда. Они хотят победить и весь сезон действуют в своем стиле. Они намерены делать то же самое в плей-офф, а наша задача – выстоять. 

Сегодня они выиграли, но, наверное, были моменты, которые их расстроили. Это часть игры в плей-офф. Приходится проходить через это», – сказал главный тренер «Тампы». 

 

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3 комментария
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Я старый солдат и не знаю слов любви...
Неплохо бы что-то придумать.
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Хочется, чтобы Боб получил свою бочку, заслужил. Удачи!
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Мне кажется, подсказка есть в мультфильме "Шайбу шайбу". Там техничная команда нашла вариант от форчека.
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