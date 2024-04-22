Аймурзин о Кубке Стэнли: «Если Кучеров будет также забивать-отдавать, то наилучшие шансы у «Тампы». «Рейнджерс» в плей-офф обычно плохо выступают»
Данил Аймурзин поделился мнением о фаворитах плей-офф НХЛ.
«Конечно, лучше всех идет команда Панарина – «Нью-Йорк Рейнджерс». В хорошей форме находятся и показывают интересную игру. В плей-офф, правда, они обычно плохо выступают – не блистают. Возможно, далеко зайдут, пора бы уже. А так смотришь и кайфуешь от хоккея.
Если Кучеров будет также и в плей-офф забивать-отдавать, то наилучшие шансы на Кубок Стэнли у его команды. 50 процентов голов в регулярке за «Тампу» – показывает его уровень, он решает игру, результат. Поэтому среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, отдам предпочтение «Лайтнинг».
Но и вратари будут решать: Василевский, Шестеркин», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
Никита Кучеров в первой игре против «Флориды» (2:3) набрал один балл за результативный пас.
«Рейнджерс» в стартовом матче плей-офф победили «Вашингтон» (4:1). Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.
Никитос супер топовый пилот, но болид (т.е команда) у него образца 2024, а не 2020, 2021 или 2022. На такой машинке уже наисложно выиграть титул.
Против него идёт персональная опека+ещё один игрок страхует.