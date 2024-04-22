Аймурзин о Кубке Стэнли: «Если Кучеров будет также забивать-отдавать, то наилучшие шансы у «Тампы». «Рейнджерс» в плей-офф обычно плохо выступают»

Теги Северсталь Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Игорь Шестеркин Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин поделился мнением о фаворитах плей-офф НХЛ.

«Конечно, лучше всех идет команда Панарина – «Нью-Йорк Рейнджерс». В хорошей форме находятся и показывают интересную игру. В плей-офф, правда, они обычно плохо выступают – не блистают. Возможно, далеко зайдут, пора бы уже. А так смотришь и кайфуешь от хоккея.

Если Кучеров будет также и в плей-офф забивать-отдавать, то наилучшие шансы на Кубок Стэнли у его команды. 50 процентов голов в регулярке за «Тампу» – показывает его уровень, он решает игру, результат. Поэтому среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, отдам предпочтение «Лайтнинг». 

Но и вратари будут решать: Василевский, Шестеркин», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

Никита Кучеров в первой игре против «Флориды» (2:3) набрал один балл за результативный пас.

«Рейнджерс» в стартовом матче плей-офф победили «Вашингтон» (4:1). Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Приведу паралель с Ф-1
Никитос супер топовый пилот, но болид (т.е команда) у него образца 2024, а не 2020, 2021 или 2022. На такой машинке уже наисложно выиграть титул.
+2
0
+2
Чёт мне кажется Флорида фаворит, посмотрим ,КС настолько непредсказуемый
0
0
0
Да только Флорида ему головы поднять не даёт.
Против него идёт персональная опека+ещё один игрок страхует.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий