Аймурзин о Кубке Стэнли: «Если Кучеров будет также забивать-отдавать, то наилучшие шансы у «Тампы». «Рейнджерс» в плей-офф обычно плохо выступают»

Данил Аймурзин поделился мнением о фаворитах плей-офф НХЛ.

«Конечно, лучше всех идет команда Панарина – «Нью-Йорк Рейнджерс». В хорошей форме находятся и показывают интересную игру. В плей-офф, правда, они обычно плохо выступают – не блистают. Возможно, далеко зайдут, пора бы уже. А так смотришь и кайфуешь от хоккея.

Если Кучеров будет также и в плей-офф забивать-отдавать, то наилучшие шансы на Кубок Стэнли у его команды. 50 процентов голов в регулярке за «Тампу» – показывает его уровень, он решает игру, результат. Поэтому среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, отдам предпочтение «Лайтнинг».

Но и вратари будут решать: Василевский, Шестеркин», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

Никита Кучеров в первой игре против «Флориды» (2:3) набрал один балл за результативный пас.

«Рейнджерс» в стартовом матче плей-офф победили «Вашингтон» (4:1). Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.