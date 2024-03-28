Аймурзин об Овечкине: «Пару сезонов, возможно, три – и рекорд Гретцки будет побит. Это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея»

Теги Северсталь Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (848 голов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Ты следишь за НХЛ, за последними новостями?

– Да. Я не смотрю игры ночью, но за хайлайтами и новостями слежу. В основном за голами Овечкина. Конечно, я радуюсь за пацанов. Они красавцы.

– В чем феномен Ови?

– На самом деле как такового феномена нет. Он просто хорошо использует свои моменты и знает, куда бросить в той или иной ситуации.

Сейчас у него игра идет, и поэтому он молодец.

Побьет ли рекорд? Думаю, да, ему осталось не так много. Пару сезонов, возможно, три – и рекорд будет побит. И это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

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13 комментариев
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Он настолько "хорошо использует моменты и знает, куда бросать", что так больше ни у кого не получается. Это и называется словом "феномен", тов. Аймурзин.)))
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Какой глубокомысленный эксперт. Он хотя бы знает значение слова «феномен»?
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знает куда бросать ,не означает бросить и забить.Знают все куда бросать ,а вот иметь голевое чутьё на протяжении 20 лет в лучшей лиге мира, это нечто большее,чем знать куда бросать.Админ ну нафига эти Аймуразины, в нашем интеллектуальном казино))
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Как это?Для российского хоккея?То есть если он купит Ламборгини это будет хорошо для АвтоВАЗа?
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Ответ Дмитрий Федин
Он настолько "хорошо использует моменты и знает, куда бросать", что так больше ни у кого не получается. Это и называется словом "феномен", тов. Аймурзин.)))
тов. Аймурзин просто не понимает смысла слов. Лепит в меру понимания))
Феномен — необычное явление, редкий факт, то, что трудно постичь.
ГЕНИЙ – высшая степень творческой одаренности человека.
Овечкин не феномен, он двигательно-моторный гений. Бросает, обладает игровым мышлением как не многие до него. Плюс обладает хорошей генетикой.
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Это точно будет польза для российского хоккея; наконец-то все узнают откуда и куда надо шайбы забивать.
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Товарищ Мурза !) Как это может отразиться на российском хоккеи ? Если не имеет к нему никакого отношения !))
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Ответ ТимТалер
тов. Аймурзин просто не понимает смысла слов. Лепит в меру понимания)) Феномен — необычное явление, редкий факт, то, что трудно постичь. ГЕНИЙ – высшая степень творческой одаренности человека. Овечкин не феномен, он двигательно-моторный гений. Бросает, обладает игровым мышлением как не многие до него. Плюс обладает хорошей генетикой.
Ну строго говоря, термин "феномен" может относиться и к явлению и к человеку. Часто, когда уникального человека называют феноменом, ударение ставят на последний слог - "феномЕн". Но ошибки с ударением на второй слог также в этом случае нет. А так, как не называй Овечкина, гением или феноменом, его достижения говорят сами за себя.))) Тут мы с Вами солидарны)
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Ответ Дмитрий Федин
Ну строго говоря, термин "феномен" может относиться и к явлению и к человеку. Часто, когда уникального человека называют феноменом, ударение ставят на последний слог - "феномЕн". Но ошибки с ударением на второй слог также в этом случае нет. А так, как не называй Овечкина, гением или феноменом, его достижения говорят сами за себя.))) Тут мы с Вами солидарны)
Мы это кто ?))
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Ответ ТимТалер
Мы это кто ?))
Ну если Вы не согласны, что его достижения свидетельствуют о его уникальности, значит у нас и на это разные взгляды)))
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Ответ Дмитрий Федин
Ну если Вы не согласны, что его достижения свидетельствуют о его уникальности, значит у нас и на это разные взгляды)))
С этим согласен. Его достижения подтверждают его уникальные способности. Игровые, физические, волевые. Строго говоря гении этим и отличаются. За ними есть реальные достижения. Вопрос в другом. От лица какой организации вы действуете без доверенности ?))
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