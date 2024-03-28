Аймурзин об Овечкине: «Пару сезонов, возможно, три – и рекорд Гретцки будет побит. Это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея»
Данил Аймурзин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (848 голов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Ты следишь за НХЛ, за последними новостями?
– Да. Я не смотрю игры ночью, но за хайлайтами и новостями слежу. В основном за голами Овечкина. Конечно, я радуюсь за пацанов. Они красавцы.
– В чем феномен Ови?
– На самом деле как такового феномена нет. Он просто хорошо использует свои моменты и знает, куда бросить в той или иной ситуации.
Сейчас у него игра идет, и поэтому он молодец.
Побьет ли рекорд? Думаю, да, ему осталось не так много. Пару сезонов, возможно, три – и рекорд будет побит. И это будет хорошо не только для НХЛ, но и для российского хоккея, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
Феномен — необычное явление, редкий факт, то, что трудно постичь.
ГЕНИЙ – высшая степень творческой одаренности человека.
Овечкин не феномен, он двигательно-моторный гений. Бросает, обладает игровым мышлением как не многие до него. Плюс обладает хорошей генетикой.