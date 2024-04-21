Фазель про «Металлург» – «Локомотив»: «Интересный финал. Очень хороший уровень судейства»

Рене Фазель назвал очень хорошим уровень судейства в финале плей-офф КХЛ.

«Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. В последнем матче, который завершился 1:0, арбитры не засчитали заброшенную на последних секундах третьего периода шайбу «Локомотива» из-за паса рукой.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», – сказал бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейского экспертного комитета КХЛ.