Фазель про «Металлург» – «Локомотив»: «Интересный финал. Очень хороший уровень судейства»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи Рене Фазель КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Рене Фазель назвал очень хорошим уровень судейства в финале плей-офф КХЛ.

«Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. В последнем матче, который завершился 1:0, арбитры не засчитали заброшенную на последних секундах третьего периода шайбу «Локомотива» из-за паса рукой.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», – сказал бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейского экспертного комитета КХЛ.

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