Ротенберг о проекте реформы судейства в КХЛ: «Лучше спросить об этом Александра Ивановича Медведева. Не хочу, чтобы меня оштрафовали»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг не стал комментировать ситуацию с возможной судейской реформой.

– Не могли бы прокомментировать судейскую реформу, которую СКА предлагает поддержать другим клубам?

– Этим вопросом занимается Александр Иванович Медведев, лучше спросить его об этом. Не хочу, чтобы меня оштрафовали, – сказал главный тренер СКА. 

Сообщалось, что реформу инициировал клуб из Санкт-Петербурга. Ее идея заключается в том, что независимый судейский комитет будет подчиняться не руководству лиги, а Всероссийской коллегии судей.

Он будет регулировать деятельность главного арбитра лиги и отчитываться перед советом директоров КХЛ.

Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф: «И не знаю, вернут ли. У них свои правила»

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16 комментариев
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Логично. Пусть штрафуют Медведева)
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Все по книге «Схемы, мутки и замутки», издательство Мэрия, 1993 года, Санкт-Петербург, автор Владимир П. число экземпляров 1.
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Надо , чтобы судейский комитет входил в структуру СКА . Чего мелочиться .
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Ответ Алексей Рыбаков
Логично. Пусть штрафуют Медведева)
Кто ж его оштрафует,он же «памятник»!
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Схемы конечно мутные.
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Дошло до него что штрафовать его будут,не смотря на все его должности,связи.
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Что вокруг да около-то ходить? Сразу реформу, чтобы команды играли за почетное второе место! Зачем в "РОМАшку"-то играть: выиграет-не выиграет?
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Лучше спросить об этом Александра Ивановича Медведева. А еще лучше Дмитрия Анатольевича.
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ну если "новый" судейский комитет будет такой же как "независимый" третейский суд, в котором штрафы Ротана отменили.
то КХЛ можно начинать забывать.
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Технично стрелки на Медведева перевёл.
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Спросите сразу у главного. А то мы тут уже все переругались, не зная подробностей.
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Не переживайте, Роман Борисович, вам всё вернут с процентами, если что! Басманный суд Москвы всегда с пониманием относится к своим гражданам, тем более к таким уважаемым как Вы!👌
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А чего не хотеть-то, ведь кэшбэк 100%! Режь правду-матку, в конце концов каждый пытается использовать свои лучшие качества для достижения цели. Неограниченный админ ресурс, бюджет больше чем у всех, вытягивание любых игроков, куча тренеров/помощников этого все равно не хватает? Не беда, подключим нытье, давление на судей, жалобы папе-дяде и лет через цать заветный кубок придет!
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Шито-крыто.🤷🏻‍♂️
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Будет ли новое правило, свистеть не в пользу СКА, штраф судьям?
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По моему редакторы спорт немного подкорректировали интервью. там наверное было так: "Лучше спросить об этом моего лучшего друга, Александра Ивановича Медведева. Не хочу, чтобы меня оштрафовали»
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