Ротенберг о проекте реформы судейства в КХЛ: «Лучше спросить об этом Александра Ивановича Медведева. Не хочу, чтобы меня оштрафовали»

Роман Ротенберг не стал комментировать ситуацию с возможной судейской реформой.

– Не могли бы прокомментировать судейскую реформу, которую предлагает поддержать другим клубам?

– Этим вопросом занимается Александр Иванович Медведев, лучше спросить его об этом. Не хочу, чтобы меня оштрафовали, – сказал главный тренер СКА.

Сообщалось, что реформу инициировал клуб из Санкт-Петербурга. Ее идея заключается в том, что независимый судейский комитет будет подчиняться не руководству лиги, а Всероссийской коллегии судей.

Он будет регулировать деятельность главного арбитра лиги и отчитываться перед советом директоров КХЛ.

Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф: «И не знаю, вернут ли. У них свои правила»