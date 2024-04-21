Кожевников о финале КХЛ: «Серия пока не складывается, нет зрелища. Четыре периода без голов, судейство испортило старт. Какой пас рукой? Это вообще скандал!»

Александр Кожевников разочарован стартом финальной серии Кубка Гагарина.

– Александр Викторович, «Магнитка», несмотря на все прогнозы, ведет – 2-0. Удивлены?

– Было понятно, что 10 дней без игр выбьют « » из колеи. Плюс Ярославль, как мне кажется, заранее поверил, что именно он – фаворит серии. Отсюда – скажем так, размытый старт.

«Магнитка», наоборот, порадовала. Видно, что команда в тонусе. «Конек» она вопреки прогнозам не проигрывает, а комбинационно смотрится поинтереснее. Другое дело, что в целом серия пока не складывается. Нет зрелища.

– Почему?

– Четыре периода из шести – без заброшенных шайб! И это в финале, где по идее встречаются лучшие команды страны. И это не в футболе, а в хоккее, где мы всегда славились атакой. Ребята, ну о чем тут говорить?

Еще старт финала испортило судейство, к чему в этом сезоне нам, к сожалению, не привыкать.

– О каких судейских ошибках речь?

– В первом матче удаление на 58-й минуте при счете 1:1 – все-таки спорное. А именно оно решило исход игры.

Считаю, что в том эпизоде это нарушение нужно было просматривать – и скорее всего отменять. Как это было сделано в концовке уже второй встречи, когда штраф «Магнитки» после просмотра все-таки отозвали.

Эпизод с Полуниным – первый из сомнительных. Второй – отмененный из-за офсайда гол защитника «Магнитки» . Ну а отобранный у «Локомотива» гол на последней секунде второго матча – это вообще скандал!

– Судьи Ромасько и Беляев его отменили из-за паса рукой защитником «Локомотива» Гернатом.

– Я увидел эпизод так: защитник Гернат прокинул шайбу по борту себе на ход, соперник сфолил, легионер Ярославля упал – и голевую атаку продолжил его одноклубник. О каком пасе рукой здесь речь? – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?