Кожевников о финале КХЛ: «Серия пока не складывается, нет зрелища. Четыре периода без голов, судейство испортило старт. Какой пас рукой? Это вообще скандал!»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Мартин Гернат Александр Полунин Алексей Маклюков Хоккей

Александр Кожевников разочарован стартом финальной серии Кубка Гагарина.

– Александр Викторович, «Магнитка», несмотря на все прогнозы, ведет – 2-0. Удивлены?

– Было понятно, что 10 дней без игр выбьют «Локомотив» из колеи. Плюс Ярославль, как мне кажется, заранее поверил, что именно он – фаворит серии. Отсюда – скажем так, размытый старт.

«Магнитка», наоборот, порадовала. Видно, что команда в тонусе. «Конек» она вопреки прогнозам не проигрывает, а комбинационно смотрится поинтереснее. Другое дело, что в целом серия пока не складывается. Нет зрелища.

– Почему?

– Четыре периода из шести – без заброшенных шайб! И это в финале, где по идее встречаются лучшие команды страны. И это не в футболе, а в хоккее, где мы всегда славились атакой. Ребята, ну о чем тут говорить?

Еще старт финала испортило судейство, к чему в этом сезоне нам, к сожалению, не привыкать. 

– О каких судейских ошибках речь?

– В первом матче удаление на 58-й минуте Полунина при счете 1:1 – все-таки спорное. А именно оно решило исход игры.

Считаю, что в том эпизоде это нарушение нужно было просматривать – и скорее всего отменять. Как это было сделано в концовке уже второй встречи, когда штраф «Магнитки» после просмотра все-таки отозвали.

Эпизод с Полуниным – первый из сомнительных. Второй – отмененный из-за офсайда гол защитника «Магнитки» Маклюкова. Ну а отобранный у «Локомотива» гол на последней секунде второго матча – это вообще скандал!

– Судьи Ромасько и Беляев его отменили из-за паса рукой защитником «Локомотива» Гернатом.

– Я увидел эпизод так: защитник Гернат прокинул шайбу по борту себе на ход, соперник сфолил, легионер Ярославля упал – и голевую атаку продолжил его одноклубник. О каком пасе рукой здесь речь? – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой пас рукой? Пас. Рукой.
+34
-4
+30
Никто не просит смотреть уважаемого Кожевникова финал и набрасывать на вентилятор. Ведь здесь не играют стаааличные команды, как он хотел. Финал есть финал, здесь маловероятны игры с обилием голов. Никто не вспоминает как, а вспоминают кто, завоевал кубок.
+35
-6
+29
Ответ fregat96
Никто не просит смотреть уважаемого Кожевникова финал и набрасывать на вентилятор. Ведь здесь не играют стаааличные команды, как он хотел. Финал есть финал, здесь маловероятны игры с обилием голов. Никто не вспоминает как, а вспоминают кто, завоевал кубок.
Лучше и не скажешь 👍
+9
-2
+7
Вообще-то пас был.
+9
-3
+6
Кожевников у тебя это старческое уже!
Металлург очень даже зрелищно играет и выигрывает. Никто же не виноват, что Локомотив хлам и ничего не может пока сделать.
+19
-14
+5
Мне этот эпизод напомнил серию СКА - Динамо Москва сезона 2011/12, когда в первой игре СКА вел после двух периодов 3:0, а потом произошло что-то странное и закончили 4:5 в пользу Динамо в ОТ.

Там по-моему гол в овертайме тоже засчитали по правилам, но судейский комитет сказал, что "это решение противоречит духу хоккея". Тогда мы серию 0:4 и слили.

Тут тоже, духу то может и противоречит, но правила, есть правила. Как бы горько для Ярославля не было.
+4
0
+4
У меня складывается впечатление, что некоторые люди смотрят какой то альтернативный финал,
+6
-3
+3
Ахахаххаха, налейте кто-нибудь этому человеку
+5
-3
+2
Ответ Болельщик МГ
Кожевников у тебя это старческое уже! Металлург очень даже зрелищно играет и выигрывает. Никто же не виноват, что Локомотив хлам и ничего не может пока сделать.
зрелищные команды играют более ярко(в КХЛ вообще беда со зрелищностью) ! и уж тем более, забрасывают больше 3 шайб за 6 периодов
+4
-2
+2
Пас рукой может и был,но если бы не нарушение правил игроком Магнитки(кстати 2 мин.не дали),то и паса рукой не было бы.Как то так.
+3
-1
+2
Какой пас рукой? Это вообще скандал
Самый натуральный пас рукой.
Тут даже обсуждать нечего
+3
-2
+1
В регламенте четко сказано. что поводом является умышленный(!!!) пас рукой. Здесь, из-за фола Юрова, пас умышленным назвать очень тяжело. Так что Кожевников, по сути, прав.
+1
0
+1
В кои-то века соглашусь с товарищем хоккеистом!
+2
-1
+1
Тост 🥂!
+1
0
+1
Сразу видно,что Магнитку тащат судьи. Во второй игре удаление за удалением и все у одной команды. Удаление в конце у Локо это норма,а у Магнитки отменяется. Отменная шайба это вообще что-то ,это тоже самое что было при отменной шайбе со ска
+3
-2
+1
Деше́вкаларин не может не набрасывать
+2
-1
+1
Опять не закусывал...
+3
-2
+1
Нормальный хоккей команды демонстрируют. Да, голов маловато, много борьбы, так это финал, цена ошибок высокая. Впрочем и сыграно всего два матча, разогреются ещё.
+1
0
+1
Ларин, заткнись
+1
0
+1
Это была рука Бога.
0
0
0
Он слепой
+3
-3
0
Ответ Болельщик МГ
Кожевников у тебя это старческое уже! Металлург очень даже зрелищно играет и выигрывает. Никто же не виноват, что Локомотив хлам и ничего не может пока сделать.
Локомотив - хлам, а московские команды , которые не попали в по- ещё хламее, о чем ностальгирует хоккейный пенс.
0
0
0
Ответ Дмитрий Ганиев
Ахахаххаха, налейте кто-нибудь этому человеку
Вот чей хит " Рюмка водки на столе".
0
0
0
Ответ Дмитрий Соболев
Сразу видно,что Магнитку тащат судьи. Во второй игре удаление за удалением и все у одной команды. Удаление в конце у Локо это норма,а у Магнитки отменяется. Отменная шайба это вообще что-то ,это тоже самое что было при отменной шайбе со ска
Я болельщик из Воронежа, смотрел матч ,- с судьями согласен, никаких превзятостей. Обеим командам - удачи!
0
0
0
Ответ Валерий Кошарный
Я болельщик из Воронежа, смотрел матч ,- с судьями согласен, никаких превзятостей. Обеим командам - удачи!
Вы болельщик металлурга . Я думаю Вам одна приятность
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий