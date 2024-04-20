Никитин про удаления «Локомотива»: «Раньше была игра – наперстки. В бригаде должно быть четыре человека. Мы не учли этот момент»

Игорь Никитин ответил на вопрос относительно удалений игроков «Локомотива».

« » проиграл « » (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Команда начала матч с двух удалений и в целом по игре удалялась достаточно много для матча финала. В чем причина?

– Кто постарше в зале здесь есть – у меня товарищ есть, он входил в бригаду наперстничков. Такая игра была раньше – наперстки. Кто постарше, знают.

В этой бригаде должно было быть минимум четыре человека. Тот, кто заманивает; тот, кто играет в игру; тот, кто якобы играет; и тот, кто обеспечивает отход этой группы.

Мы просто этот момент не учли. Поэтому опать не будем, – сказал главный тренер «Локомотива» .