Никитин про удаления «Локомотива»: «Раньше была игра – наперстки. В бригаде должно быть четыре человека. Мы не учли этот момент»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин ответил на вопрос относительно удалений игроков «Локомотива».

«Локомотив» проиграл «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Команда начала матч с двух удалений и в целом по игре удалялась достаточно много для матча финала. В чем причина?

– Кто постарше в зале здесь есть – у меня товарищ есть, он входил в бригаду наперстничков. Такая игра была раньше – наперстки. Кто постарше, знают.

В этой бригаде должно было быть минимум четыре человека. Тот, кто заманивает; тот, кто играет в игру; тот, кто якобы играет; и тот, кто обеспечивает отход этой группы.

Мы просто этот момент не учли. Поэтому опать не будем, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

22 комментария
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Вот это ребусы! Ему бы кроссворды сочинять, а не уг на льду тренировать)
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+24
Ерунду какую-то несёт. Нормальное судейство вполне. И ММГ может претензии предъявить по первому голу на эмоциях, а в отмене на последних секундах там очевидное нарушение и судьи обязаны были этот момент смотреть, ну и им просто деваться некуда было, как его отменять! Вообще забивать так-то надо больше 0, а не ныть и гнать на судей!
+16
-2
+14
Ответ gnom9912
Вот это ребусы! Ему бы кроссворды сочинять, а не уг на льду тренировать)
С учётом наличия друзей-наперсточников - и в их бы бизнесе не затерялся)
+11
-1
+10
Тихий выдал положняк по судейскому корпусу
+9
-1
+8
Кто то может перевести слова Никитина на нормальный русский ?
+12
-4
+8
Перевожу—"Мы не учли игру судей")
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто то может перевести слова Никитина на нормальный русский ?
Недоволен судейством. Не по делу только.
+6
0
+6
Поплыл
+8
-3
+5
300000 рублей))
+4
-1
+3
Никитин и бригада Локо.
+2
0
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Поплыл
Перенервничал. Роботы не тащат)
+3
-1
+2
Замечу, по ходу матча (наперстнички) со слов Никитина сыграли дважды.
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Криминал окончательно разрушил мозг
+2
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Серия в финале будет супер! Верю в Магнитку!
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Игорь но лево....давай игроков заставь играть не только после пропущенной шайбы.
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Долгий перерыв сказался...Сегодня намного лучше, чем в первой игре! Раскатится Локо, верю!!!
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