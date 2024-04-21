Канарейкин о серии «Вашингтона» с «Рейнджерс»: «Чудо надо сотворить! Оно приходит через работу. Как «Кэпиталс» поедут в плей-офф, как потащит Овечкин. Будем смотреть»
Федор Канарейкин высказался о серии «Вашингтона» против «Рейнджерс» в плей-офф.
«Чудо надо сотворить! Чудо само не приходит, оно приходит через работу, реализацию и усилия, которые прилагает команда и ее лидеры. Как «Вашингтон» поедет в плей-офф, как потащит Овечкин.
Будем смотреть, но все равно монолитно и сильно убедительней в этой паре выглядит «Рейнджерс», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.