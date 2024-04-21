Терещенко о результативности Овечкина: «31+34 – это нормально. Начало сезона не удалось. Тренерский состав нашел, как поправить игру «Вашингтона» – и Саша начал забивать, отдавать»

Алексей Терещенко оценил результаты Александра Овечкина в регулярке-2023/24.

– Как оцените весь регулярный чемпионат в исполнении ?

– Да неплохо. 31+34 – это нормально. При условии, что начало сезона и для « » не удалось, и для Саши в целом.

Давайте будем откровенны. Бэкстрема не было, новые партнеры, травмы. Тренерский состав нашел, как поправить игру «Вашингтона» – и после этого-то Саша и начал забивать, отдавать.

Получился достаточно неплохой сезон по очкам, – сказал трехкратный чемпион мира .