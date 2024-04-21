Шестеркин перед серией с «Вашингтоном»: «Чувствую себя великолепно. У нас хорошая команда в этом сезоне. Все показали лучший хоккей, на который были способны»

Игорь Шестеркин высказался в преддверии старта серии плей-офф с «Вашингтоном».

«Я чувствую себя великолепно. Мы три дня отлично работали на льду, так что мы готовы», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Шестеркин отметил, что верит в то, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли.

«Да, а почему не мы? Это так. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и все может случиться.

В этом сезоне у нас довольно хорошая команда. Все показали лучший хоккей, на который были способны, и нам просто нужно быть сильными вместе», – добавил вратарь.