Алистров о СКА: «Проиграли во 2-м раунде плей-офф, хотя боролись до конца. Это часть хоккея: бывают и победы, и поражения. Важнее всего теперь двигаться вперед»

Владимир Алистров подвел итоги сезона для СКА.

Клуб уступил во втором раунде плей-офф «Автомобилисту» (1-4).

– Прокомментируйте, пожалуйста, итоги сезона.

– Мы проиграли во втором раунде плей-офф, хотя боролись до конца. Это часть хоккея: в нем бывают и победы, и поражения. Важнее всего теперь двигаться вперед.

– В декабре, перед той самой травмой, которая не позволила вам доиграть сезон, вы были лучшим бомбардиром СКА и обладателем лучшего показателя полезности в команде. Как вам это удалось в тот момент?

– Я просто играл в хоккей, мне помогали партнеры, а тренеры оказывали доверие. Главное, чтобы побеждала команда, а личные показатели нужно убирать на второй план.

– Вы играете не только в равных составах, но и в обеих спецбригадах. В чем принципиальная разница при игре в неравенстве?

– В большинстве приходится больше бросать, чтобы воспользоваться численным преимуществом и забить. В меньшинстве нужно больше блокировать броски соперника.

– По сравнению с прошлым сезоном в минском «Динамо», в составе СКА у вас стало вдвое меньше силовых приемов и блокированных бросков. В Петербурге от вас не требуется жертвовать собой с прежней интенсивностью?

– Блокировать броски и делать силовые приемы требуется от всех. Почему так получилось у меня, не думал, – сказал нападающий Владимир Алистров.