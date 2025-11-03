6

Костин получит 25 млн рублей до конца сезона по контракту с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Клим Костин заработает 25 миллионов рублей по контракту с «Авангардом».

Нападающий Клим Костин получит 25 миллионов рублей до завершения сезона по соглашению с «Авангардом», сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что клуб вписывается в потолок зарплат.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Сан-Хосе» и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 6» в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Клим Костин вернулся в «Авангард», контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
