Костин получит 25 млн рублей до конца сезона по контракту с «Авангардом» («Матч ТВ»)
Клим Костин заработает 25 миллионов рублей по контракту с «Авангардом».
Нападающий Клим Костин получит 25 миллионов рублей до завершения сезона по соглашению с «Авангардом», сообщил «Матч ТВ».
Отмечается, что клуб вписывается в потолок зарплат.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Сан-Хосе» и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 6» в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Клим Костин вернулся в «Авангард», контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
