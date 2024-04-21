Камалов о слухах про уход в «Сочи»: «Не знаю, со мной ничего не обсуждалось. У меня действующий контракт со СКА»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Никита Камалов Сочи Хоккей

Никита Камалов прокомментировал информацию о возможном обмене из СКА в «Сочи».

– Как оцените сезон?

– Тяжело какую-то оценку дать по пятибалльной шкале. Неудовлетворительно, так скажем.

Ожидалось, что достигнем большего, но считаю, что вылет во втором раунде от «Автомобилиста», как бы помягче сказать, не очень… Нужно дальше выходить. Мы здесь собрались, чтобы идти за Кубком, а не вылетать во втором раунде.

– Появлялись слухи о возможном вашем уходе в «Сочи». Они имеют под собой основания?

– Не знаю, это пресса, это ваша работа. Не знаю, со мной ничего не обсуждалось.

– То есть вы остаетесь в команде на следующий сезон?

– У меня действующий контракт, поэтому ничего пока не было, – заявил защитник СКА Никита Камалов.

Срок контракта игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 апреля 2026 года.

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2 комментария
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Котракт в СКА гарантии не даёт.
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Не первый и не последний - Мичкова спроси...
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