  Плющев о КХЛ: «Большая проблема – много середняков. Исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, уровень деградировал, та же «Северсталь» – гномы»
9

Плющев о КХЛ: «Большая проблема – много середняков. Исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, уровень деградировал, та же «Северсталь» – гномы»

Владимир Плющев: в КХЛ исчезли команды-лидеры, которые тянули наш хоккей наверх.

Владимир Плющев считает проблемами КХЛ наличие большого числа команд-середняков и исчезновение лидеров. 

– Как прокомментируете слова одного из лидеров КХЛ о том, что восьмое и девятое места ЦСКА и СКА на Западе говорят о высокой конкурентоспособности лиги?

– Это самое нелепое заблуждение, с которым постоянно сталкиваюсь в прессе.

Большая проблема всего нашего хоккея как раз в том, что в КХЛ появилось много средних команд. При этом исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, наш уровень деградировал – и мы в этом убедимся, когда ИИХФ очнется и вернет нас на международные арены.

А пока на том же Западе лидер – «Северсталь». Неплохая, игровая, но очень средняя по международным меркам команда – как я ее называю, гномов. Не сомневайтесь, как только начнется плей-офф, ее просто сомнут – и на внутренней арене, и тем более на внешней.

Лихорадит мой родной клуб, легенду нашего хоккея ЦСКА. А СКА за пару месяцев превратился из главного раздражителя всей КХЛ в серую, провинциальную команду. Раньше СКА обыгрывали с восторгом, теперь – рутинно, словно нехотя.

А посмотрите на «Динамо». Команда с одной из лучших школ в Москве теперь – самая легионерозависимая в КХЛ. Сыграют иностранцы – будет результат, отдохнут – будет поражение.

И это мы говорим об исторических лидерах нашего хоккея. Все они – теперь середняки. При этом на Западе со всеми нашими столичными академиями и «Северсталью» в роли лидера мы не видим ни одной молодой звезды. Делайте выводы! – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
