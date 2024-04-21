Фетисов о словах Ротенберга про хоккей в КХЛ: «Он может построить команду, которая будет играть в стиле, про который он говорит. Будем надеяться, он сможет повторить путь советских тренеров»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Романа Ротенберга о хоккее в КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее так высказался об игре в лиге: «Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. В «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей. Это в нашей ДНК»

«Лично мне хоккей в КХЛ интересен. Все, что произошло в этом году в плане интереса, требуется нашей лиге. Речь даже не про стиль. Любой может обыграть любого, а интрига всегда есть. Нравится, не нравится – у каждого разные вкусы.

Ротенберг может построить команду, которая будет играть в том стиле, про который он говорит. Будем надеяться, что он сможет повторить путь советских тренеров. У него, как у тренера ведущего клуба лиги, как раз есть эти возможности.

Если у него получится, то будем культивировать его стиль и радоваться успехам», – заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.