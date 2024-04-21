Фетисов о словах Ротенберга про хоккей в КХЛ: «Он может построить команду, которая будет играть в стиле, про который он говорит. Будем надеяться, он сможет повторить путь советских тренеров»

Теги СКА Вячеслав Фетисов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Романа Ротенберга о хоккее в КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее так высказался об игре в лиге: «Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. В «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей. Это в нашей ДНК»

«Лично мне хоккей в КХЛ интересен. Все, что произошло в этом году в плане интереса, требуется нашей лиге. Речь даже не про стиль. Любой может обыграть любого, а интрига всегда есть. Нравится, не нравится – у каждого разные вкусы. 

Ротенберг может построить команду, которая будет играть в том стиле, про который он говорит. Будем надеяться, что он сможет повторить путь советских тренеров. У него, как у тренера ведущего клуба лиги, как раз есть эти возможности.

Если у него получится, то будем культивировать его стиль и радоваться успехам», – заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

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22 комментария
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Раз пришел Ротенберг к врачу с жалобой на непроходимость. Врач говорит:
- Посмотрим, посмотрим, Роман… О! Да у вас и отверстия нет, зализали начисто
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В отличии от других читателей, читаю в словах Фетисова явный троллинг Ротенберга. Прям классика Советского времени, возможно поэтому не все его "считывают".
но это прям такой флэшбек)
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+7
Ну не думал что Фетисов будет так лицемерить
+9
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+6
Слава лижет хорошо...
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+3
Ответ Anti S
Если это о хоккее в "системе Ротенберга" то да это прям поздний Тихонов, против которого шведы и чехи антидот нашли за пару лет
Глупости про антидот, зависит от людей а не от системы, тикитака всемкопирооваои, ни у кого не получилось, даже у самого Гвардиолы в самой Баварии и Ман Сити, мало систему, важно и исполнители, нет таких как Мальцев или Харламов то тот же Фетисов, и бесполезно готовить по системе плов если у тебя из ингредиентов вместо качественного мяса риса моркови только тухлая капуста и тухлый повар
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и фетисов повелся,все таки бабло решает и затмевает умы лизоблюдов
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Тьфу..изрёк Фетисов после интервью..
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Не будем мы надеятся. Скоро рому-трэнэра выгонят и всё забудут это чудо лимита.
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Ответ Oleg Olegov
Вообще эффективно пытаться играть в хоккей сорокалетней давности, против которого найдены приемы настолько, что уже давно найдены приемы против этих приемов, и контрприемы против тех, что против них.
Если это о хоккее в "системе Ротенберга" то да это прям поздний Тихонов, против которого шведы и чехи антидот нашли за пару лет
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Позорище. Оба.
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"У него, как у тренера ведущего клуба лиги, как раз есть эти возможности." (с) Это шутка что ли? Ведущий клуб лиги отлетает в 1/4 КГ. Ну хорошо. А Локо, Металлург, Авто и Трактор стало быть андердоги? Шикарный расклад.
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Ого! Фетисов стебет РоРочку. Что творится то, граждане и товарищи.
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"то будем культивировать его стиль" Когда Фетисов лижет вождю - это еще оказывается было полбеды, а беда, что он опустился до пятой точки этого типа...
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Так он создал уже - всех кого хотел купил, фарм в КХЛ завел, рекорды посещаемости ставит, а АВТО, один хрен, сильнее...
Вот теперь плачет, что игроков всех сломали... А вот Канада, о победе над которой он мечтает, наверное, будет фигурным катанием заниматься будет увидев кудрявого коуча))) Кстати, сравнение с советскими тренерами и Барсой просто кощунственно.... Представляю В.В. Тихонова, мечтающего победить Автомобилист)))
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Наш хоккей катится в тар-тары с такими заявлениями
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Да это явный стеб
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Вообще эффективно пытаться играть в хоккей сорокалетней давности, против которого найдены приемы настолько, что уже давно найдены приемы против этих приемов, и контрприемы против тех, что против них.
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Ответ ruslan_khaibulov
Глупости про антидот, зависит от людей а не от системы, тикитака всемкопирооваои, ни у кого не получилось, даже у самого Гвардиолы в самой Баварии и Ман Сити, мало систему, важно и исполнители, нет таких как Мальцев или Харламов то тот же Фетисов, и бесполезно готовить по системе плов если у тебя из ингредиентов вместо качественного мяса риса моркови только тухлая капуста и тухлый повар
И как мне теперь перестать думать о вкусном плове?)
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Ответ Oleg Olegov
И как мне теперь перестать думать о вкусном плове?)
К нему ещё и шашлычок) помидорами нарезать)
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