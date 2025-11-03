Силаев о стычке с Радуловым в плей-офф: «Он кричал это все не мне, а Жене Свечникову. На рукопожатиях обнялись с Александром, он пожелал удачи»
Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о ситуации с Александром Радуловым во время серии с «Локомотивом» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина.
– В плей-офф у вас была стычка с Александром Радуловым, его реплики даже попали на камеру во время трансляции. Как тот момент выглядел с игры?
– На самом деле Радулов кричал это все не мне, а Свечникову. Женя мне потом сказал, что у них с Александром до этого была перепалка. Я просто спокойно вернулся на лавку после силового, это был обычный игровой момент.
Только потом услышал слова Радулова, когда пересматривал эпизод в трансляции. Во время паузы во дворце играла музыка, поэтому нам было не слышно, что говорят на другой скамейке.
На рукопожатиях после серии с «Локомотивом» мы с Александром обнялись, он пожелал мне удачи, посоветовал работать и развиваться.