Глава Сбербанка Греф поможет «Авангарду» с благоустройством территории перед СКК Блинова («Омск-Информ»)

Герман Греф поможет «Авангарду» с благоустройством территории перед СКК Блинова.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф согласился помочь «Авангарду» с благоустройством территории перед СКК Блинова в Омске, который в настоящее время реконструируют.

«К разработке концепции благоустройства общественного пространства вокруг СКК им. Блинова мы приступили вместе с компанией Might Of Light из Петербурга.

Ребята прославились проектом Севкабель Порт – очень интересное, живое и популярное пространство в Северной столице. Детали концепции и впоследствии проекта появятся в моих будущих постах.

Из важного отмечу, что удалось увлечь нашим проектом и нашей идеей важного партнера: не так давно глава крупной компании посетил СКК и согласился помочь нам с благоустройством», – 19 октября написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.