Дементьев о финале Кубка Гагарина: «Длительная пауза сыграла с «Локомотивом» злую шутку. Но на ближайшие игры все восстановится, думаю»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Алексей Дементьев поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина-2024.

«Металлург» ведет 2-0 в серии с «Локомотивом».

– Мне оба матча понравились, была достаточно искрометная игра, пусть и первые два периода в каждой игре не позволили увидеть зрителям заброшенные шайбы. Точнее, они были, но их отменили.

Команды старались, бились и показали очень интересный хоккей. При том, что «Локомотив» ни в коем случае не играл закрыто, а именно атаковал. Проигрывая, не сбивался на то, чтобы встать в оборонительные ряды, а все равно пытался найти свое счастье в атаке. Наверное, можно говорить, что длительная пауза сыграла с ними злую шутку, но я думаю, что на ближайшие игры все это восстановится. Ресурс и именно физически затратная часть играет очень большую роль.

С прекрасной моторикой играет Магнитогорск и вот самый главный вопрос – хватит ли им сил на следующие игры?

– Почему такой не особо смотрибельный и малорезультативный хоккей?

– Для меня игры очень смотрибельные, я получаю эстетическое удовольствие от хоккея – от той искрометной игры, быстрых контратак, бросков и желания каждой команды победить.

– Ярославль для многих был фаворитом, а счет в серии – 0-2. Удивлены ли и почему так происходит?

– Я никогда не считал какую-либо из команд фаворитом данного финала, потому что у каждой команды есть свои преимущества, есть сильные стороны. И здесь очень важно именно построение, тренерский рисунок задач для поиска в оборонительных рядах той или иной команды. Но посмотрите, как великолепно играют вратари в обеих командах!

Набоков вообще действует выше всяческих похвал. Но Исаева также можно похвалить, поэтому не только заброшенными шайбами можно оценивать именно качество хоккея, но и самой игрой, о которой я сказал, и от которой я получаю удовольствие.

– Что ждать от матчей в Ярославле? Будет ли 2-2 в серии?

– При родных трибунах, наверное, «Локомотив» будет играть по-другому, точнее будет иное отношение у самих хоккеистов. А то, что зрители будут гнать их вперед и ребята будут выкладываться на сто процентов – это не вызывает сомнений, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

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