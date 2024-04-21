Дементьев о финале Кубка Гагарина: «Длительная пауза сыграла с «Локомотивом» злую шутку. Но на ближайшие игры все восстановится, думаю»

Алексей Дементьев поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина-2024.

« » ведет 2-0 в серии с « ».

– Мне оба матча понравились, была достаточно искрометная игра, пусть и первые два периода в каждой игре не позволили увидеть зрителям заброшенные шайбы. Точнее, они были, но их отменили.

Команды старались, бились и показали очень интересный хоккей. При том, что «Локомотив» ни в коем случае не играл закрыто, а именно атаковал. Проигрывая, не сбивался на то, чтобы встать в оборонительные ряды, а все равно пытался найти свое счастье в атаке. Наверное, можно говорить, что длительная пауза сыграла с ними злую шутку, но я думаю, что на ближайшие игры все это восстановится. Ресурс и именно физически затратная часть играет очень большую роль.

С прекрасной моторикой играет Магнитогорск и вот самый главный вопрос – хватит ли им сил на следующие игры?

– Почему такой не особо смотрибельный и малорезультативный хоккей?

– Для меня игры очень смотрибельные, я получаю эстетическое удовольствие от хоккея – от той искрометной игры, быстрых контратак, бросков и желания каждой команды победить.

– Ярославль для многих был фаворитом, а счет в серии – 0-2. Удивлены ли и почему так происходит?

– Я никогда не считал какую-либо из команд фаворитом данного финала, потому что у каждой команды есть свои преимущества, есть сильные стороны. И здесь очень важно именно построение, тренерский рисунок задач для поиска в оборонительных рядах той или иной команды. Но посмотрите, как великолепно играют вратари в обеих командах!

вообще действует выше всяческих похвал. Но Исаева также можно похвалить, поэтому не только заброшенными шайбами можно оценивать именно качество хоккея, но и самой игрой, о которой я сказал, и от которой я получаю удовольствие.

– Что ждать от матчей в Ярославле? Будет ли 2-2 в серии?

– При родных трибунах, наверное, «Локомотив» будет играть по-другому, точнее будет иное отношение у самих хоккеистов. А то, что зрители будут гнать их вперед и ребята будут выкладываться на сто процентов – это не вызывает сомнений, – сказал хоккейный агент .