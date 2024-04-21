Форвард «Локомотива» Шалунов не сыграет в финале Кубка Гагарина из-за травмы («РБ Спорт»)

Теги Металлург Мг Локомотив травмы КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Хоккей

Максим Шалунов выбыл до конца сезона.

По данным «РБ Спорт», форвард «Локомотива» уже не сыграет в финале Кубка Гагарина. Ярославская команда уступает «Металлургу» в серии со счетом 0-2.

31-летний нападающий получил травму по ходу первой игры финала против «Металлурга» (1:2) и пропустил второй матч серии (0:1). Травма хоккеиста оказалась серьезнее, чем предполагалось, и он уже не примет участия в плей-офф.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Адекватные болелы Ярославля такого в жизни не пожелают…Вам писали неадекваты и скорее всего не болелы Локомотива,а просто тролли
+20
-2
+18
Локомотив по сезону прошел отлично

в плей-офф (если не брать 2 игры финала) - отлично.

резко все ушло, и фарт ушел.

в принципе заготовка для сюжета итоговой победы вполне себе.

нужно только выгрызать победы в Ярославле.
сейчас Локо нервничает, интересно будет посмотреть на ММГ под нервами.

Вперёд, Локомотив!!!
+14
-4
+10
Психологической? Не смог справить с потерей Фукале?
+9
-3
+6
Заварухин черный маг!
+6
0
+6
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Зака жаль, все адекватные болельщики ему желали здоровья. С ним серия была бы ярче. Шалунову здоровья. Без него будет труднее, но, верим в команду
+5
-2
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Сама придумала? Еще в ВК тебя искать людям делать больше нечего🤣. Все кто здесь писал только здоровья желали Заку. И все хотели, что б он смог выйти в серии на лед.
+6
-3
+3
Ответ yarko_svetit
Локомотив по сезону прошел отлично в плей-офф (если не брать 2 игры финала) - отлично. резко все ушло, и фарт ушел. в принципе заготовка для сюжета итоговой победы вполне себе. нужно только выгрызать победы в Ярославле. сейчас Локо нервничает, интересно будет посмотреть на ММГ под нервами. Вперёд, Локомотив!!!
За хороший хоккей!
+2
0
+2
Здоровья ему! Но играл он в сезоне ни шатко ни валко. Я вно не был лидером.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Локомотиву Трактор аукается.Шалунову здоровья!!!!
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий