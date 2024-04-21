Форвард «Локомотива» Шалунов не сыграет в финале Кубка Гагарина из-за травмы («РБ Спорт»)

Максим Шалунов выбыл до конца сезона.

По данным «РБ Спорт», форвард «Локомотива» уже не сыграет в финале Кубка Гагарина. Ярославская команда уступает «Металлургу» в серии со счетом 0-2.

31-летний нападающий получил травму по ходу первой игры финала против «Металлурга» (1:2) и пропустил второй матч серии (0:1). Травма хоккеиста оказалась серьезнее, чем предполагалось, и он уже не примет участия в плей-офф.