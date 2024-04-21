Форвард «Металлурга» Юров: «В Ярославле будем играть от своего хоккея – активно, нагло»
Данила Юров высказался о финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».
Магнитогорская команда ведет 2-0 против «Локомотива» в серии.
– Насколько для вас самих неожиданно, что получилось повести 2-0 в серии?
– Не сказать, что неожиданно. С трудом верилось, но мы шли к этому, у нас была цель забрать две игры дома и мы ее добились.
– За счет чего это получилось?
– Блокировали броски, не проигрывали борьбу. Нам сразу тренерский штаб сказал, чтобы мы боролись за каждую нейтральную шайбу.
– Как в команде относились к тому, что «Локомотив» считали очевидным фаворитом серии?
– Мы не обращали внимания. Между сериями у нас было несколько дней паузы. Мы абстрагировались от прессы, нам надо было настроить голову на финал. Не смотрели, кто и что пишет. И сейчас мы все доказываем своей игрой.
– Что можно будет ждать от матчей финала в Ярославле?
– Будем играть от своего хоккея – активно, нагло, с шайбой. Больше бросать, закрывать вратаря.
– Соперник будет играть активнее при своих трибунах?
– У нас будет мотивация остудить трибуны соперника. Наших болельщиков тоже приедет достаточное количество, они погонят нас вперед, – сказал форвард «Металлурга».