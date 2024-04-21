Люк Джонсон: «Финал Кубка Гагарина – невероятно, я влюбился в эту атмосферу. Не ожидали, что получится повести 2-0»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Люк Джонсон Хоккей

Люк Джонсон подвел итоги второго матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:0).

– Это была очень тяжелая игра. Надо отдать должное сопернику, он навязал нам серьезную борьбу, хотя мы ожидали это. Каждый в нашей команде бился, блокировал броски, вел силовую борьбу. Приятно побеждать, но нам нужно двигаться дальше – впереди еще матчи.

– Сами ожидали, что получится повести 2-0 в серии?

– Честно говоря, нет. Мы знали, что это очень серьезный соперник, и настраивались биться. Нам удалось проделать хорошую работу, и теперь нужно продолжать в том же духе.

– Какие теперь ожидания от матчей в Ярославле?

– Там шумные болельщики, как я заметил по матчу в регулярном чемпионате, которые придают энергию своей команде. Нам нужно быть готовыми к этому.

– В ваш первый сезон в КХЛ вы дошли до финала Кубка Гагарина. Какие ваши впечатления от атмосферы плей-офф?

– Финал Кубка Гагарина – это невероятно, я влюбился в эту атмосферу. В городе настоящий ажиотаж, и в команде все приятно взволнованы. Нам остается только играть в том же духе и побеждать, – сказал форвард «Металлурга».

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