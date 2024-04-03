Разин о 2:1: «Может, это не наш косяк, что мы не забили в большинстве, а заслуга вратаря и обороны «Автомобилиста». Выиграли, и это самое главное»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Никита Михайлис Евгений Аликин Игорь Гераськин Чемпионат.com Люк Джонсон Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Автомобилистом».

Клуб из Магнитогорска выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1. 

«Скажем так, немного волновались, присутствовал сумбур такой, поэтому начало не очень хорошее было, хотя я считаю, что мы больше играли в атаке, но те моменты, что создавали – сумбурно к ним отнеслись и не забили.

Хотелось бы, чтобы в большинстве забивали, моменты есть. Можно отметить оборону и вратаря соперника, очень уверенно играли. Может быть, это не наш косяк, что мы не забили в большинстве, а заслуга вратаря и обороны «Автомобилиста». Выиграли, и это самое главное, серия началась.

Сложности в большинстве? У нас были моменты, в первом периоде чуть не закопали в ворота. Во втором Гераськин коньком подставлял на дальнюю штангу, не знаю, как она не зашла. Михайлис с ходу замыкал, Люк бросал – Аликин вытащил. Действовали-то хорошо, но не забили.

Пропущенная шайба заставила задрожать? Не задрожали, ребята-хоккеисты профессионалы и не должны дрожать в таких ситуациях. Пропустили – это уже история, забыли игру, готовимся к следующей», – сказал Разин

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