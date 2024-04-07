Джонсон о 3:2 с «Автомобилистом»: «Победили за счет хорошего движения, скорости. Правильно действовали в каждой зоне, не уступали в борьбе, нагружали их вратаря»
Люк Джонсон высказался о победе над «Автомобилистом» в третьем матче серии.
«Металлург» победил (3:2 ОТ) в третьей игре полуфинальной серии Кубка Гагарина. Счет стал 2-1 в пользу магнитогорцев, следующий матч состоится 9 апреля.
– Думаю, мы здорово играли весь матч. Конечно, было непросто, когда они нас догнали, забив на последней минуте, но нас это закалило.
– Вспомните свой гол в овертайме.
– Макс Карпов создал классный момент, мне оставалось просто его завершить.
Удалось оторваться от защитника, Паша Акользин отдал Максу, тот выдержал шикарную паузу и отдал мне на вершину, я уже накатывал и завершил усилия партнеров.
Победили за счет хорошего движения по всей площадке, показали высокую командную скорость. Еще отмечу правильные действия в каждой зоне, не уступали в борьбе, нагружали их вратаря.
– Почему еще ни разу в серии не забили в большинстве?
– Наверное, надо еще больше бросать, и должно прорвать. Возможно где-то стоит упростить розыгрыш и почаще создавать помеху вратарю, – сказал нападающий «Металлурга» Джонсон.