Джонсон о 3:2 с «Автомобилистом»: «Победили за счет хорошего движения, скорости. Правильно действовали в каждой зоне, не уступали в борьбе, нагружали их вратаря»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Максим Карпов Люк Джонсон Хоккей

Люк Джонсон высказался о победе над «Автомобилистом» в третьем матче серии.

«Металлург» победил (3:2 ОТ) в третьей игре полуфинальной серии Кубка Гагарина. Счет стал 2-1 в пользу магнитогорцев, следующий матч состоится 9 апреля.

– Думаю, мы здорово играли весь матч. Конечно, было непросто, когда они нас догнали, забив на последней минуте, но нас это закалило.

– Вспомните свой гол в овертайме.

Макс Карпов создал классный момент, мне оставалось просто его завершить.

Удалось оторваться от защитника, Паша Акользин отдал Максу, тот выдержал шикарную паузу и отдал мне на вершину, я уже накатывал и завершил усилия партнеров.

Победили за счет хорошего движения по всей площадке, показали высокую командную скорость. Еще отмечу правильные действия в каждой зоне, не уступали в борьбе, нагружали их вратаря.

Почему еще ни разу в серии не забили в большинстве?

– Наверное, надо еще больше бросать, и должно прорвать. Возможно где-то стоит упростить розыгрыш и почаще создавать помеху вратарю, – сказал нападающий «Металлурга» Джонсон.

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