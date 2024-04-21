Пол Морис: «Успех Бобровского и «Флориды» в прошлогоднем плей-офф скинул груз с его плеч. Теперь он может просто играть. Сергей – очень ответственный человек»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис рассказал о работе с вратарем Сергеем Бобровским.

– Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел выдающийся плей-офф.

– Безусловно.

– Можно ли сказать, что тот розыгрыш Кубка Стэнли стал толчком для его отличного нынешнего сезона?

– Думаю, да. Но в первую очередь отметил бы стиль игры команды перед ним. В прошлом сезоне мы провели большую работу, чтобы этот стиль поставить.

Но уже только во время плей-офф в нашей игре в обороне появилась та солидность, которая уже в этом сезоне переросла в стабильность. Это создало ситуацию, при которой хорошая игра Боба давала нам очень, очень хороший шанс выиграть матч.

А он в нынешнем сезоне был невероятно стабилен. Сергей – очень ответственный человек. Он вкладывает невероятную степень ответственности и в свою профессию, и в свою семью, и в нашу организацию, и в отношение к болельщикам. Это его по-настоящему волнует.

Он хорошо понимал, что накладывает на него контракт (Бобровский зарабатывает 10 миллионов долларов в год – Sports), когда подписал его. И понимал, что в первое время его игра не настолько хороша, как могла бы быть, и, думаю, это ранило его. Именно из-за степени его ответственности. Его личный успех и наш общий успех в прошлогоднем плей-офф скинул этот груз с его плеч.

И теперь он может просто играть. Вы можете видеть его на утренних тренировках гораздо больше улыбающимся и получающим гораздо больше удовольствия, чем раньше. Поэтому и на матчи он выходит таким эффективным, спокойным, сфокусированным, а в моментах, когда надо выручать, – фантастически взрывным. Выходя в ворота, Боб больше не несет никаких лишних тяжестей – он только защищает ворота нашей команды, – сказал главный тренер «Флориды».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Звучит максимально логично, потому что я не припомню чтобы раньше у него были хоть какие то длительные положительные моменты во Флориде, ушаты помоев постоянно сливались, особенно на этом прекрасном сайте. А сейчас весь сезон прям так уверенно и на легке, как будто так всегда и было. Я лично рад за него очень, отличный человек и конечно вратарь. Очень приятно сейчас за ним наблюдать)
+2
0
+2
кстати, да. после падения статы Боба во Флориде были разные теории, но никто не думал про дополнительную ответственность. при этом, уже в Коламбусе были мнения, что психология мешает ему в плове играть на уровне регулярки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий