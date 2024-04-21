Пол Морис рассказал о работе с вратарем Сергеем Бобровским.

– Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел выдающийся плей-офф.

– Безусловно.

– Можно ли сказать, что тот розыгрыш Кубка Стэнли стал толчком для его отличного нынешнего сезона?

– Думаю, да. Но в первую очередь отметил бы стиль игры команды перед ним. В прошлом сезоне мы провели большую работу, чтобы этот стиль поставить.

Но уже только во время плей-офф в нашей игре в обороне появилась та солидность, которая уже в этом сезоне переросла в стабильность. Это создало ситуацию, при которой хорошая игра Боба давала нам очень, очень хороший шанс выиграть матч.

А он в нынешнем сезоне был невероятно стабилен. Сергей – очень ответственный человек. Он вкладывает невероятную степень ответственности и в свою профессию, и в свою семью, и в нашу организацию, и в отношение к болельщикам. Это его по-настоящему волнует.

Он хорошо понимал, что накладывает на него контракт (Бобровский зарабатывает 10 миллионов долларов в год – Sports), когда подписал его. И понимал, что в первое время его игра не настолько хороша, как могла бы быть, и, думаю, это ранило его. Именно из-за степени его ответственности. Его личный успех и наш общий успех в прошлогоднем плей-офф скинул этот груз с его плеч.

И теперь он может просто играть. Вы можете видеть его на утренних тренировках гораздо больше улыбающимся и получающим гораздо больше удовольствия, чем раньше. Поэтому и на матчи он выходит таким эффективным, спокойным, сфокусированным, а в моментах, когда надо выручать, – фантастически взрывным. Выходя в ворота, Боб больше не несет никаких лишних тяжестей – он только защищает ворота нашей команды, – сказал главный тренер «Флориды».